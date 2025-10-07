Aparición especial de Evolette Alexandra Cerrar el viaje en Elysium Fashion Run Event

Yakarta, Viva – Journey in Elysium Fashion Run celebrada en Lippo Mall Kemang, South Yakarta, cerrado con una aparición especial Evolette Alexandra. Realizó la canción «A Brand New Day», la canción de su sexto álbum lanzado en 2025, acompañó el desfile de moda del joven diseñador Nandio con un tema único «LEGO».

Nandio presenta 14 colección de ropa para niños que está llena de coloridos e imaginación, describiendo el alegre mundo de juego típico de los niños. Inspirada en la filosofía de LEGO que está «acumulada, colorida y flexible», esta colección es un símbolo de creatividad ilimitada. El material utilizado también varía, que van desde la piel sintética, el Oscar, el látex, hasta elementos LEGO reales, produciendo una apariencia a todo color que es energética y expresiva. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El diseño de la moda infantil que se muestra no solo se centra en la estética, sino que también describe el carácter de los niños que son libres de expresar y les gustan las cosas brillantes. Nandio explicó que el tema de LEGO fue elegido para revivir el espíritu de juego e imaginación en el mundo de la moda infantil.

«A través del tema de LEGO, quiero presentar el espíritu de tocar e imaginar en el mundo de la moda infantil», dijo Nandio, en su declaración, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Cada color y forma de la colección ilustra la alegría y la libertad de expresión como los niños que están construyendo su propio mundo con piezas de Lego.

«Espero que esta colección no solo muestre belleza visual, sino que también trae un mensaje de que la moda para los niños debería ser un espacio agradable, dinámico y colorido, al igual que el mundo de su imaginación», concluyó Nandio.

La segunda sesión del viaje en Elysium Fashion Run también presentó obras de DSGN Sofie, un diseñador conocido como un estilo moderno, limpio y sin esfuerzo. Trayendo una colección titulada «Algorirebel (contra el control digital)», Sofie destacó el problema del dominio de la digitalización en la vida humana moderna.

«Algorirebel nació de la ansiedad sobre el dominio del control digital que amenaza el espíritu de imaginación y identidad humana. Esta es una forma de resistencia a un sistema que parece obligarnos a perder la esencia de nosotros mismos», dijo Sofie.