Aparición del Presidente de Venezuela en el buque de guerra USS en su traslado a EE.UU.

Washington, VIVA – El presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo el sábado 3 de enero de 2026 publicó una foto presidente de venezuela Nicolás Maduro quien fue capturado por el equipo COMO Estaba a bordo del acorazado USS Iwo Jima.

En la foto, que Trump publicó en su plataforma Truth Social, se ve a Maduro con un chándal, los ojos cerrados y auriculares en los oídos.

Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Es probable que esto tuviera como objetivo impedir que Maduro supiera dónde estaba o comprendiera lo que sucedía a su alrededor.

El gobierno venezolano dijo anteriormente que no conocía el paradero de Maduro e instó a Estados Unidos a proporcionar pruebas de que el presidente se encontraba en buenas condiciones.

Ese mismo día, Trump anunció que sus tropas habían lanzado una operación militar a gran escala en Venezuela.

También afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y sacados del país en avión.

Maduro está amenazado castigo cuatro cadenas perpetuas en cargos penales presentados en Estados Unidos, según documentos judiciales.

En marzo de 2020, Maduro y varios partidos sospechosos de conspirar con él fueron acusados ​​en cuatro casos.

Los cargos incluyen conspiración relacionada con narcoterrorismo, tráfico de cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos en actividades de narcoterrorismo.

Aparte de eso, Maduro también fue acusado de conspiración para poseer y utilizar estas armas y artefactos explosivos.

Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de cadena perpetua. (Hormiga)