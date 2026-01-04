domingo 4 de enero de 2026 – 09:19 WIB
Washington, VIVA – El presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo el sábado 3 de enero de 2026 publicó una foto presidente de venezuela Nicolás Maduro quien fue capturado por el equipo COMO Estaba a bordo del acorazado USS Iwo Jima.
En la foto, que Trump publicó en su plataforma Truth Social, se ve a Maduro con un chándal, los ojos cerrados y auriculares en los oídos.
Es probable que esto tuviera como objetivo impedir que Maduro supiera dónde estaba o comprendiera lo que sucedía a su alrededor.
El gobierno venezolano dijo anteriormente que no conocía el paradero de Maduro e instó a Estados Unidos a proporcionar pruebas de que el presidente se encontraba en buenas condiciones.
Ese mismo día, Trump anunció que sus tropas habían lanzado una operación militar a gran escala en Venezuela.
También afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y sacados del país en avión.
Maduro está amenazado castigo cuatro cadenas perpetuas en cargos penales presentados en Estados Unidos, según documentos judiciales.
En marzo de 2020, Maduro y varios partidos sospechosos de conspirar con él fueron acusados en cuatro casos.
Los cargos incluyen conspiración relacionada con narcoterrorismo, tráfico de cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos en actividades de narcoterrorismo.
Aparte de eso, Maduro también fue acusado de conspiración para poseer y utilizar estas armas y artefactos explosivos.
Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de cadena perpetua. (Hormiga)
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
4 de enero de 2026