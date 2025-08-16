Aparentemente, este actor de telenovela que visitó MPOK ALPA en los últimos segundos

Yakarta, Viva – El mundo del entretenimiento del país vuelve a afligirse. Comediante y cantante de Dangdut, Nina Carolina o mejor conocida como escenario MPOK ALPAmurió el viernes 15 de agosto de 2025. La partida de MPOK Alpa dejó una herida profunda para la familia, amigos, a sus fanáticos.

El actor de la telenovela, así como el propietario de AutoSha, Syarief Khan, se convirtió en uno de los amigos que había visitado MPOK ALPA en el hospital antes de exhalar el último aliento. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Estoy muy triste, aunque en los últimos segundos de su vida había visitado el hospital charlando mucho con ella y su esposo, todavía no podía creer que ella dejó esto rápido», dijo Syarief Khan, el viernes por la noche, agosto de 1528.

Syarief relató dos semanas antes de que MPOK Alpa cayera enfermo, conoció al fallecido en su automóvil con la abogada Fikra Abdul Razaq Faraid, SH, MH, CTA, CCD

«Fikra y yo conversamos con MPOK ALPA y su esposo en AutoSpa, cuando hace dos semanas parecía a las personas enfermas porque de hecho siempre fue alegre y enérgico», agregó.

Como amigos, Syarief Khan y Fikra solo pueden rezar para que los fallecidos obtengan el mejor lugar a la vista de Allah Swt.

«Que Mpok Alpa Husnul Khotimah, su tumba y su familia se quedaron atrás y fuertemente», dijo Syarief.

El cuerpo de MPOK ALPA fue enterrado en el complejo del cementerio Waqf Kujaran, Ciganjur, South Yakarta, viernes por la tarde. El funeral tuvo lugar emoción en presencia de familiares, familiares y otros artistas.

El nombre MPOK ALPA se disparó en 2018 después de que el video Curhatan fue viral en las redes sociales. En el video, ella con un típico acento de Betawi le pidió a su esposo, Ajie Darmaji, que la llevara al minimercado. El video simple es la entrada al mundo del entretenimiento nacional.

Desde entonces, MPOK ALPA apareció en varios programas de televisión y conocido como humor fresco y personalidad humilde. Aunque su popularidad llegó de repente, logró mantenerla hasta el final de su vida.

MPOK ALPA nació en Yakarta el 12 de marzo de 1987. No solo fue conocido como comediante, sino también como un cantante de Dangdut que había actuado con la leyenda Elvi Sukaesih. Tiene fanáticos leales que son miembros del Carolina Fans Club (CFC).

Su vida amorosa está llena de color. Antes de casarse con Ajie Darmaji, se casó a una edad muy temprana pero terminó en divorcio. Su reunión con Ajie en una boda se convirtió en un punto de inflexión, hasta que se casaron oficialmente el 12 de diciembre de 2014. La pareja fue bendecida con cuatro hijos, incluidos los gemelos en octubre de 2024.

Aunque a menudo golpeado por chismes inclinados, la vida de la casa sigue siendo armoniosa. Ajie, de quien se dice que es solo el desempleo, es en realidad un hombre de negocios y un fiel partidario de la carrera de su esposa.

Detrás del escenario, MPOK ALPA es conocido como una madre y esposa amorosa, capaz de dividir el tiempo entre la familia y la carrera. Los compañeros artistas y fanáticos lo recordaron como una persona sincera que siempre se ríe, incluso cuando él mismo estaba luchando contra la enfermedad que se mantuvo en secreto del público.

Ahora, la partida de MPOK Alpa deja una herencia de recuerdos: risas, inspiración e historias sobre la lucha de una gran mujer con trabajo duro y sinceridad.