Aparentemente, Desta había prohibido a Jefri Nichol a comer carne de cerdo para El Rumi

Yakarta, Viva – fracaso Jefri Nichol en el partido de boxeo de revancha contra El rumi En el superestrella Knockout Vol.3, el evento sigue siendo una conversación caliente en las redes sociales.

Leer también: Su hijo ganó, Maia transmitió un mensaje a Jefri Nichol: Sí, Jefri, ¡no lo desafíen más!



Sin embargo, no solo el resultado del duelo estaba en el centro de atención, la sorprendente confesión del actor sobre su preparación física antes de montar el ring también desencadenó la reacción de los ciudadanos. ¿Qué es eso? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el chat juntos Vicente Y De estoJefri Nichol le dijo que tenía que aumentar de peso a 10 kilogramos para compensar la postura corporal de El Rumi, que era alta y grande.

Leer también: Jefri Nichol come carne de cerdo para aumentar de peso, aún perdiendo tko ante El Rumi



«Lejos (la diferencia) y el gran cuerpo», dijo Jefri Nichol en YouTube Vindes, citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

«Sí, sí, él ganó alto. Realmente El, su rango, ¿eh?» dijo Vincent.

Leer también: Más popular: Maia Estianty Seconds ignoró a Ahmad Dhani, ¡la tarjeta de tarifa de Erika Carlina hace que BAWK!



«Sí, y tengo que entender 10 kilos, Bang», continuó Jefri Nichol.

«Sí, para que sea tan pesado», continuó Jefri Nichol.

Sin embargo, lo que los internautas sorprendieron fue cuando Jefri reveló su dieta durante el proceso de agregar el peso.

«Si lo tomas, ¿significa comer mucho arroz?» Preguntó Desta.

«No, la mayoría de la carne», respondió Jefri Nichol.

«¿Cerdo?» Pregúntele a Desta nuevamente.

Jefri asintió y justificó que consumía cerdos.

Algunos sí, cerdos «, dijo Jefri.

Al escuchar esto, Desta inicialmente tenía que entender, porque pensaba que Jefri Nichol no era musulmán.

«Sí, tampoco es musulmán», dijo Desta.

«Muslim», dijo Jefri Nichol, sonriendo.

«¿Oh? Sigue equivocando. Sí, no los cerdos», dijo Desta.

Este reconocimiento inmediatamente provocó varios comentarios en las redes sociales. Muchos internautas cuestionaron la decisión de Jefri que se consideró contraria a su creencia.

«Se dio cuenta de que era musulmán pero que estaba cerdo Solo para luchar contra los humanos. Ya no entiendo la mentalidad «, dijeron los internautas.

«Él no solo está en contra de los humanos, sino también contra la prohibición de Dios, afina 38 segundos ya jajaaaaaaa», dijo los internautas.

«Las pantisses son Keok, ya saben que los musulmanes incluso comen cerdos. Simplemente no entiende las reglas», dijo el ciudadano,

Aunque hay quienes consideran que el reconocimiento es solo una broma, algunos ciudadanos lo juzgan como un error principal por buscar la victoria. Hasta ahora, Jefri Nichol no ha proporcionado más aclaraciones sobre su declaración, ya sea cierto o simplemente una broma.