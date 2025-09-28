Apareciendo todo durante un concierto en jis, jisung nct dream: ya casi muerto

VIVA – Jisunguno de los miembros Sueño NCTrobando atención en el primer día de su concierto de World Tour, 2025 NCT Dream Tour En Yakarta, en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS). Los Maknae revelaron cómo era la totalidad al aparecer frente a miles de fanáticos.

Leer también: NCT Dream trae euforia inolvidable el primer día del concierto en el estadio internacional de Yakarta



Debido a que ver el entusiasmo de un fanático ardiente, Jisung también afirmó gastar también una energía extraordinaria para su aparición con NCT Dream. De hecho, admitió que casi murió tan entusiasta por emitir su energía. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Konser NCT Dream, The Dream Show 4 di jis

Leer también: El concierto de NCT Dream ‘Kicked Out’ Persija de JIS, los tigres de Kemayoran se mudaron a la jaula



«En realidad, soy la persona cuando tengo un concierto en el escenario, la persona es el tipo que no quiere ser económico, esta vez está realmente casi muerto. Parece que no puedo controlar mi fuerza porque frente a ti.

También agregó cuánto la aparición de esa noche lo hizo sentir la piel de gallina. No lo olvides. Jisung también agradeció a los fanáticos que estaban presentes viendo NCT Dream.

Leer también: Prada, iPhone, compró! SISCA KOHL compartió regalos de lujo, Mark NCT Dream: ¡Invítanos de nuevo!



«Realmente tiempo Bttf Muy emocionante, también tenemos la piel de gallina. Creo que este es el más emocionante de todos los espectáculos de los sueños. Estamos muy agradecidos por venir y disfrutar del evento con nosotros. Hagamos hermosos recuerdos hoy para terminar y todavía hay mañana también «, dijo.

Esta noche histórica tuvo lugar en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS), donde miles de Nctzen empacaron el área con vítores, canto y mar de luz verde de Lightstick. La euforia se ha sentido desde que se abrió la puerta del estadio, mostrando cuán grande es el entusiasmo de los fanáticos indonesios.

Al igual que el concepto, este concierto presenta un espacio cruzado y un viaje de tiempo que describe los pasos del sueño NCT desde el pasado, presente, hasta el futuro. El programa comienza con canciones Bttf De su último álbum, Volver al futuro. La atmósfera se calienta inmediatamente con una coreografía llena de energía, voces estables incluso mientras baila, así como visualiza el magnífico escenario.

NCT Dream también trajo una serie de canciones populares como AUGE que quema el espíritu de la audiencia, hasta Melodías rotas Lo que presenta momentos emocionales y hace que muchos fanáticos se unan al canto. Durante más de dos horas, una combinación de música, coreografía y efectos visuales hace que el concierto se sienta espectacular.

Además de Jisung, Mark también saludó brevemente a los fanáticos con palabras cálidas.

«Gracias a todos los que han venido hoy. ¿Están listos para exclamar juntos en The Dream Show 4? Este es el primer día del concierto en Yakarta, realmente te extrañamos, muy feliz de estar aquí, los amo», dijo Mark.

Aunque la primera noche terminó, la fiesta de música de NCT Dream no había terminado. El concierto del segundo día se llevará a cabo nuevamente con una cita para traer otros momentos inolvidables. Yakarta está lista para ser sacudida nuevamente con la energía ardiente de NCT Dream y un gran amor de sus fanáticos.