Surabaya, vivo – Equipo nacional libanés traerá nuevas municiones al enfrentar Equipo nacional indonesio En un partido de prueba internacional en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el 8 de septiembre de 2025.

Uno de los nombres en el centro de atención es Mohamad Baker El Housseini, un defensor central que ahora está fortaleciendo Borneo FC Samarinda en la Super League 2025/26.

El jugador de 22 años se unió oficialmente a Borneo FC en junio de 2025 y ha registrado su primera actuación en la competencia de castas más alta en Indonesia.

Antes de atracarse hasta Samarinda, El Housseini obtuvo experiencia en varios clubes del Medio Oriente, que van desde Aced, Shabab Bourj, Safa, Bourj, hasta Al-Najma (Bahrein) y Al-Quwa al-Jowiya (Iraq).

A nivel internacional, El Housseini ha recolectado 2 gorras con el equipo nacional senior libanés y cinco apariciones en el equipo U-23. Aunque todavía es relativamente joven, se predice que su presencia en la línea de fondo fortalecerá la defensa de «los cedros» cuando sirve a Indonesia a quienes muchos descendientes de las ligas europeas fortalecen.

Este partido también será un evento especial para El Housseini, que tuvo la oportunidad de actuar ante el público indonesio, el país donde ahora era una carrera.

En el partido contra Indonesia, El Housseini se convertirá en una munición estratégica en el sector de defensa. Su experiencia se adapta a la competencia local indonesia y la movilidad de jugar en varios países puede ser un apoyo para la dureza del Líbano. Su presencia también proporciona variaciones y profundidades en el esquema de defensa comandado por el entrenador Miroslav Radulović.