Aparecen agujeros después de que la ruta Kaligawe Pantura fuera afectada por inundaciones, similares a ‘Jeglongan Sewu’

SemarangVIVA – Agujero– Aparecen agujeros después del camino. Pantura Kaligawe Semarang fue atacada inundación durante varios días y ahora está empezando a disminuir gradualmente. Aun así, en varios puntos sigue inundado por el agua de la inundación.

Los charcos que se están retirando han dado lugar a nuevos problemas, concretamente los baches en las carreteras, a menudo llamados «Jeglongan Sewu».

Jalan Pantura Kaligawe Semarang está ahora gravemente dañada, especialmente en el lado norte de Semarang hacia Demak. El punto más complicado está entre la parte inferior del paso elevado de peaje de Kaligawe y frente a Unissula Semarang.

Inundaciones en la ruta de la costa norte de Semarang-Surabaya, Jalan Kaligawe Raya, Semarang, 22/10

Los enormes agujeros son claramente visibles. Pero hay varios hoyos que todavía están cubiertos de agua, lo que dificulta la predicción de los conductores. Tienen que tener mucho cuidado en este camino.

Uno de los motociclistas que más a menudo utilizaba el carril izquierdo se sintió así. Si el carril central está lleno de camiones grandes, los motociclistas eligen el carril izquierdo. Pero ahora está lleno de agujeros grandes y profundos. Inevitablemente, tienen que ser muy inteligentes a la hora de elegir un camino para no caer en la trampa.

«Esto es grave. El gobierno debe prestar atención a esto, porque es un acceso público. En realidad, antes aparecieron pequeños agujeros, pero ahora con la lluvia y las inundaciones, los agujeros se están haciendo más grandes y más numerosos», dijo Yanto, un automovilista que pasaba por Jalan Kaligawe el martes 28 de octubre de 2025.

No sólo los motociclistas, sino también los camioneros se resignan a pasar por esta carretera dañada. Esto se hizo porque el carril central estaba lleno de camiones y atascado. Si quieres evitar colas, inevitablemente tendrás que pasar por baches y tendrás que tener mucho cuidado.

«Sí, hay que maniobrar, hermano, girar el volante de derecha a izquierda para no pasar por un agujero profundo. También es peligroso, el eje podría romperse», dijo Edi, el camionero.

Según el último seguimiento del martes 28 de octubre de 2025, las inundaciones en Jalan Pantura Kaligawe Semarang todavía están inundadas en varios lugares. Estos incluyen Kampung Karang Kimpul Gayamsari cerca del puente del canal de inundación del río Este, alrededor del cruce ferroviario de Kaligawe, cerca del paso elevado de peaje y frente a RSI Sultan Agung.

Informe: Teguh Joko Sutrisno