Aparece el fraude de financiación digital de Mekaar, PNM insta al público a estar alerta

Jacarta – El auge de las aplicaciones préstamos en línea La información no oficial y la desinformación relacionada con los servicios financieros vuelve a ser motivo de preocupación. Más recientemente ha estado circulando información engañosa que afirma que el programa de financiamiento para la Construcción de una Economía Familiar Próspera (Entre sí) propiedad de PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

A través de cuentas falsas en las redes sociales, irresponsables ofrecen servicios de desembolso digital de Mekaar con la promesa de un proceso fácil y rápido, como si estuviera disponible como un préstamo en línea.

La cuenta incluso utilizó vídeos de empleados de PNM Mekaar para generar confianza y luego ofreció planes de préstamos que no cumplían con las disposiciones.

Desde la presentación online, sin relevamiento de la casa o local del negocio, hasta reclamaciones sin interés para nuevos clientes. Esta narrativa falsa se considera muy peligrosa porque se dirige a personas que necesitan financiación.

El secretario corporativo de PNM, L Dodot Patria Ary, enfatizó que PNM Mekaar no tiene ningún servicio de financiación en línea. Todos los procesos oficiales se realizan presencialmente a través de reuniones grupales y asistencia directa por parte del Account Officer (AO).

Por ello, Dodot hizo un llamado a la ciudadanía a tener más cuidado en la búsqueda de información relacionada con el financiamiento, especialmente la que circula en las redes sociales.

«Hasta ahora, PNM nunca ha proporcionado servicios de préstamos en línea, no solicita la carga de datos personales a través de la aplicación y no cobra ninguna tarifa fuera de las disposiciones oficiales. Esperamos que el público sea más cuidadoso e informe inmediatamente si encuentra a una parte que afirma ser un servicio digital de PNM Mekaar», enfatizó, citado el domingo 16 de noviembre de 2025.

Añadió que este tipo de fraude tiene el potencial de causar un gran daño a la sociedad. «Los clientes potenciales de PNM Mekaar provienen de familias desfavorecidas de ciudades, distritos y aldeas remotas, por lo que información falsa como esta puede tener un impacto más amplio», añadió.

Hasta el momento, el PNM enfatizó que no cuenta con servicios de financiamiento digital. Para evitar fraudes, se recomienda al público confiar en el canal oficial de PNM en www.pnm.co.id así como informar información sospechosa en nombre de PNM Mekaar a través de Facebook PTPNMOficial Instagram @PNM_Persero y TikTok @lifeatpnm.

PNM también continúa educando al público sobre la importancia de elegir servicios financieros que sean seguros, autorizados y supervisados ​​por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). Se espera que el público siempre verifique la información antes de tomar una decisión para evitar ofertas irresponsables de préstamos rápidos. Para mayor información, el público puede comunicarse con el Call Center del PNM al 1500-165.