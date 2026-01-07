Aparece Diosdado Cabello, Gobernante en la sombra de Venezuela

Jacarta – Presidente Venezuela Nicolás Maduro podría volcarse. Pero eso no significa que la gente simplemente se quede callada.

Hubo un nombre que surgió durante grandes manifestaciones en Caracas, la capital de Venezuela, en protesta por el brutal arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Es Diosdado Cabello. El Ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela es un viejo aliado de Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.

Cabello se ha convertido en una figura clave en el liderazgo establecido por el presidente derrocado.

Algunos analistas lo describen como la persona más poderosa de Venezuela actualmente, aunque la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido oficialmente como presidenta interina del país.

¿Por qué es tan influyente?

Citando el sitio ArgeliaNacido el jueves 8 de enero de 2026 en El Furrial, en el estado de Monagas, en el noreste de Venezuela, Cabello tiene experiencia en ingeniería, incluido un título de posgrado de la Universidad Andrés Bello.

Ocupó varios cargos bajo el gobierno de Hugo Chávez, quien estuvo en el poder desde 1999 hasta su muerte en 2013, incluido el de jefe de Gabinete y ministro del Interior y de Justicia, Infraestructura y Obras Públicas.

Como miembro de las fuerzas armadas, Diosdado Cabello se unió al intento de golpe de Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992 y pasó dos años en prisión después de que el golpe fracasara.

Después de que Hugo Chávez llegó al poder, Cabello ayudó a fundar una organización de la sociedad civil de base pro Chávez conocida como el Círculo Bolivariano, cuyo objetivo era empoderar a los trabajadores y a los pobres.

El 13 de abril de 2002, durante el golpe de dos días contra Chávez, Cabello asumió funciones presidenciales, enfrentándose a Pedro Carmona, jefe de la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela, quien había sido designado presidente por los golpistas.

La primera orden de Diosdado Cabello fue enviar tropas de élite de la Armada venezolana para rescatar a Chávez, quien se encontraba prisionero en una base de la isla caribeña.

Hugo Chávez regresó a la oficina unas horas después.

Se desempeñaba como jefe de la Asamblea Nacional cuando Chávez murió en 2013, lo que lo convirtió en la próxima persona elegible para servir como presidente interino, según la Constitución de Venezuela.