Aparece ante el público la figura de ‘Sister Hong Lombok’, aclarando acusaciones sobre ella que se viralizaron en redes sociales

lombokVIVA – La figura de un maquillador (MUA) de Lombok que se volvió viral y se le conoce como hermana hong Lombok aparece al público. Él, que se volvió viral en las redes sociales porque parecía una mujer, aclaró sobre la información que circula en las redes sociales relacionada con él.

«Permítanme presentarme, mi nombre es Deni Apriadi Rahmat. Tengo 23 años», dijo en una rueda de prensa celebrada, citado en un vídeo subido a la cuenta de chismes @lambeturan, el lunes 17 de noviembre de 2025.

En la rueda de prensa celebrada, Deni explicó que la narrativa que se difundió ampliamente en las redes sociales y se volvió viral en los últimos días no tenía fundamento. Desde blasfemias contra la religión, hasta acusaciones de ser fanático del mismo sexo. Destacó que la acusación no era cierta.

«Muchas de las narrativas que se difunden no coinciden con la realidad, acusándome incluso de ser un blasfemo religioso, acusándome de ser un sodomita, la hermana Hong de Lombok y acusándome de cosas que no hice», dijo.

Deni también negó las acusaciones de blasfemia religiosa relacionadas con el uso de mukenas y la oración como mujeres en las mezquitas. Deni admitió que comprende los límites de la religión.

«Y afirmó que la acusación que transmití de que usé una mukena para entrar a la mezquita y rezar no era cierta. Respeto los lugares de culto, respeto los procedimientos de culto y entiendo la etiqueta en la religión», dijo.

Sin embargo, por un lado, admite que cuando se viste, parece una mujer musulmana al llevar un hiyab. Pero dijo que usar el hijab era una forma de admiración por las mujeres. También enfatizó que nunca tuvo la intención de cometer fraude al usar el hijab.

«Pero al elegir la ropa, me di cuenta de que en realidad había usado el hijab. Para mí, el hijab es un símbolo de belleza, gentileza y honor de las mujeres a quienes siempre he admirado durante muchos años. Nunca tuve la intención de usar esta ropa como un elemento para engañar o acosar a nadie», dijo.

Dijo que las noticias sobre él que se volvieron virales en las redes sociales tuvieron un impacto psicológico en él. Deni dijo que había intentado acabar con su vida varias veces.