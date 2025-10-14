Aparece advertencia de calor excesivo en Google, ¿qué significa?

Jacarta – El clima esta caluroso Recientemente, ha afectado a Indonesia, incluida Yakarta. Hace tanto calor Google emitir una advertencia calor excesivo en la función meteorológica de Google. Esto se puede ver cuando busca «clima» en la columna de la barra de búsqueda de Google.

Lea también: BMKG explica las razones del clima cálido en varias regiones de Indonesia



Entonces, ¿qué es? calor excesivo? Según el sitio web oficial de Google, esta advertencia se muestra cuando la combinación de temperatura y humedad se considera peligrosa para el cuerpo humano (según el umbral de peligro Índice de calor del NWS).

Además, una palabra de advertencia. calor excesivoEsto ocurre si la temperatura en ese lugar es superior a lo normal en comparación con años anteriores, de modo que el calor excesivo dura al menos 2 días seguidos.

Lea también: Pronóstico del tiempo del 14 al 20 de octubre de 2025. ¿Cuándo lloverá en Yakarta?



Esta función también proporciona información y conocimientos meteorológicos relevantes, como

Temperatura actual.

Qué calor realmente se sentía.

¿Cuánto durará el sobrecalentamiento?

Información de previsión meteorológica.

Lea también: BMKG: Hoy llovió en varias zonas



BMKG Revelan la causa del calor de los últimos días

Mientras tanto, el lunes 13 de octubre de 2025, el diputado de Meteorología de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), Guswanto, reveló la razón por la que las temperaturas eran más altas en varias regiones de Indonesia. Según su explicación, las altas temperaturas que se dan en esta región de Indonesia se deben a que la posición del sol se ha desplazado ahora hacia el sur del país.

Cuando se reunió después de la Exposición sobre el Control de Incendios Forestales y Terrestres en 2025 en la Oficina del Ministerio Forestal, Guswanto explicó que la temperatura ideal para las áreas urbanas en promedio es de 31 a 34 grados Celsius.

«¿Por qué parece caluroso ahora? Porque en el lado sur el sol ahora se ha desplazado hacia el sur de Indonesia. Esto también ha provocado que el crecimiento de nubes de lluvia se vuelva raro en el sur», explicó.

La falta de crecimiento de las nubes significa que no hay nubes que cubran la luz del sol para que se pueda sentir directamente. Esto hace que las temperaturas sean muy altas en varias regiones de Indonesia.

En cuanto a la posibilidad de lluvias, explicó que Indonesia ha entrado en la temporada de lluvias desde agosto. Sin embargo, debido a que el área es grande, la temporada de lluvias no se experimenta simultáneamente en todas las áreas.

Según las previsiones del BMKG, alrededor de noviembre casi todas las regiones de Indonesia experimentarán la temporada de lluvias. BMKG también predice la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas en varias zonas durante la próxima semana, incluidas el norte de Sumatra y el centro de Java.