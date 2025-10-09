Apagado del motor y más desperdicio

Jacarta – Famoso influencer automotriz, Fira Erihabló sobre los planes para utilizar combustible de etanol en Indonesia, que recientemente ha sido ampliamente discutido.

Lea también: Demandado por escasez de combustible en gasolineras privadas, aquí está la respuesta de Bahlil



Según él, a pesar del uso etanol puede traer beneficios para el medio ambiente y la eficiencia energética, su implementación no debe llevarse a cabo apresuradamente sin la preparación de las propias industrias del automóvil y de los combustibles.

«Veamos primero qué es el etanol. El etanol es una mezcla de biocombustibles que se mezcla con combustibles fósiles para reducir el uso de combustibles fósiles. Porque si, por ejemplo, hay un 10% de etanol, eso significa que el 90% es combustible fósil, el 10% es energía nueva y renovable», explicó Fitra Eri en el vídeo que subió.

Lea también: ¿Es seguro el contenido de etanol en el combustible? Experto da explicación



Explicó que, además de ser respetuoso con el medio ambiente, el etanol también tiene otra función: ayudar a aumentar el octanaje del combustible. Sin embargo, según él, hay varias cosas importantes que hay que tener en cuenta, porque el etanol también tiene puntos débiles.

«El valor energético no es tan grande como el de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la potencia del motor disminuirá ligeramente. Entonces el consumo de combustible será un poco más derrochador», dijo Fitra.

Lea también: Hay nuevas noticias de Shell en Indonesia



Además, Fitra destacó la naturaleza del etanol que absorbe fácilmente el agua del aire. En países con climas húmedos como Indonesia, esto puede ser un problema grave.

«El etanol atraerá mucha agua. Y sabemos que el agua es corrosiva, por lo que el combustible de etanol es más corrosivo para el motor», dijo.

Sin embargo, Fitra enfatizó que bbm El beretanol se puede utilizar de forma segura, siempre que se haya diseñado con la fórmula adecuada desde el principio.

“A salvo, mientras uno, combustible base «que usa etanol, se mezcla con aditivos que fueron diseñados desde el principio para funcionar de manera óptima en el combustible base que usa etanol», dijo.

Fitra también se refirió al caso de varias gasolineras privadas que se negaron a aceptar combustible a base de etanol. Cree que esto probablemente se deba a diferencias en las características de los aditivos utilizados en Indonesia.

«Lo más probable es que en Indonesia tengan aditivos que fueron diseñados desde el principio para funcionar con combustible base que no contiene etanol. Esto significa que necesitan más tiempo de investigación para fabricar aditivos que puedan funcionar de manera óptima con combustible base que contenga etanol», explicó.