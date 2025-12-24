Anyer Rises, este legendario hotel ‘regresa’ con un nuevo concepto

Jacarta – Perspectivas del turismo en CualquieraSerang Regency, Banten, está mostrando actualmente una tendencia positiva, convirtiéndose en una de las alternativas de turismo de playa favoritas para los fines de semana para la gente de Jabodetabek.

La zona turística de Anyer-Cinangka Beach también sigue siendo segura para visitar en medio de las condiciones climáticas actuales.

Esto se garantiza monitoreando el clima normal y las olas del mar que se encuentran dentro de límites seguros, para que no interfieran con las actividades turísticas.

Este momento fue inmediatamente aprovechado por el Hotel Marbella en la zona de Anyer para un ‘regreso’, es decir, para transformarse oficialmente en Plaza Marbella Anyer por Jayakarta Group después de que Jayakarta Hotel Group asumiera la gestión operativa.

Cambio de marca Esto se hace en línea con el proceso de rejuvenecimiento del concepto de edificio y servicio para satisfacer las necesidades de familias y turistas en grupo.

Gerente general Marbella Place Anyer Heri Siaga dijo que la transformación se llevó a cabo como parte de la revitalización de un hotel anteriormente conocido en Anyer.

«Marbella Place Anyer es cambio de marca del Hotel Marbella que ahora está bajo la dirección de Jayakarta Hotel Group. «Este hotel ha sido renovado y rejuvenecido y ahora está listo para funcionar nuevamente», dijo Heri, a través de su comunicado oficial, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Conceptualmente, Marbella Place Anyer sigue manteniendo el carácter del edificio de estilo mediterráneo que se ha convertido en un icono de la zona.

Sin embargo, la administración actualizó los interiores de las habitaciones y rejuveneció el exterior del edificio para aumentar la comodidad de los huéspedes.

Marbella Place Anyer se dirige al segmento familiar y grupal, incluidos grupos de oficina y comunitarios.

Este hotel ofrece unidades de habitaciones de gran capacidad con capacidad para entre 8 y 20 personas, y todas las habitaciones están equipadas con cocina, lo que las hace adecuadas para vacaciones o actividades en grupo.

Para completar tu experiencia de estancia, Marbella Place Anyer también ofrece paquetes de habitaciones que se integran con actividades de playa, como motos de agua y banana boats, que están dirigidos a turistas familiares.

Otra ventaja es que este hotel cuenta con acceso directo a la playa, lo que permite a los huéspedes, incluidos los niños, jugar en la arena y disfrutar de la playa sin tener que salir de la zona del hotel.

Según Heri, este valor único es el principal diferenciador frente a otros hoteles de la zona de Anyer. Respecto a las promociones, la gerencia afirmó que periódicamente se encuentran disponibles ofertas especiales a las que se puede acceder a través de los canales digitales oficiales del hotel.