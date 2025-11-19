Anya Taylor-Joy y Jenna Ortega se unen al jurado del Festival de Cine de Marrakech

actrices Anya Taylor-Joy y Jenna Ortega se han unido al jurado del Campeonato Internacional de Marrakech. Festival de Cine, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

También forman parte del jurado los cineastas Celine Song, Julia Ducournau, Karim Aïnouz y Hakim Belabbes, y el actor y director Payman Maadi. El director de “Parasite”, Bong Joon Ho, es el presidente del jurado, como se anunció previamente.

El jurado tiene la tarea de evaluar los 14 primeros y segundos largometrajes presentados en una competición oficial dedicada a descubrir nuevos talentos internacionales.

La actriz británico-estadounidense Taylor-Joy saltó a la fama en “The Queen’s Gambit” y se estableció aún más en “Furiosa: A Mad Max Saga” y “Dune: Part Two”; El actor estadounidense Ortega es el protagonista de la serie “Wednesday” y de la película “Beetlejuice Beetlejuice” de Tim Burton; y Canadian Song es el director de “Past Lives”, nominada al Oscar.

El director francés Ducournau ganó la Palma de Oro en Cannes por “Titane”; El director brasileño Aïnouz ganó el Premio Una Cierta Mirada en Cannes por “La vida invisible de Eurídice Gusmão”; El cineasta marroquí Belabbes es una figura clave del cine íntimo y basado en la memoria; y el actor y director iraní Maadi saltó a la fama internacional con “A Separation” de Asghar Farhadi, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale y ganadora del Oscar a la mejor película en lengua extranjera, lo que le valió el Oso de Plata al mejor actor.

Los ganadores del premio serán anunciados en la ceremonia de clausura el 6 de diciembre.