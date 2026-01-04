Anwar Ibrahim evalúa que Estados Unidos viola el derecho internacional e insta a que el presidente venezolano sea liberado

Kuala Lumpur, VIVA – Primer Ministro de Malasia Anwar Ibrahim insta a Estados Unidos a liberar inmediatamente al presidente Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron detenidos en un operativo militar el sábado 3 de enero de 2026.

En su declaración del domingo 4 de enero de 2026, Anwar afirmó que el arresto de Maduro era una clara violación de ley internacional.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

«He estado siguiendo los acontecimientos en Venezuela con profunda preocupación. El líder venezolano y su esposa han sido capturados en una operación militar estadounidense inusualmente a gran escala», dijo Anwar.

«Estas acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y constituyen un uso ilegal de la fuerza contra un Estado soberano. El presidente Maduro y su esposa deben ser liberados inmediatamente y sin demoras indebidas», subrayó.

Anwar opina que, cualesquiera que sean las razones, el derrocamiento por la fuerza de un jefe de gobierno en ejercicio mediante la acción exterior ha creado un precedente peligroso.

Destacó que tales medidas erosionan los límites fundamentales al ejercicio del poder entre estados y debilitan el marco legal que sustenta el orden internacional.

«El pueblo venezolano tiene derecho a determinar su propio futuro político. Como lo ha demostrado la historia, un cambio repentino en el liderazgo impuesto a través de fuerzas externas en realidad hará más daño que bien, especialmente en un país que durante mucho tiempo ha estado lidiando con dificultades económicas prolongadas y un profundo estrés social», dijo.



El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro

Destacó que Malasia considera el respeto por el derecho internacional y la soberanía estatal como un principio muy importante para mantener relaciones pacíficas entre países.

El compromiso constructivo, el diálogo y la reducción de las tensiones, continuó Anwar, siguen siendo el camino más creíble hacia un resultado que proteja a los civiles y permita al pueblo venezolano luchar por sus aspiraciones legítimas sin causar sufrimiento adicional. (hormiga)