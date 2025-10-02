Anwar Ibrahim Ciudadano de Malasia enojada del voluntario global Sumud Flotilla fue arrestado por Israel

Kuala Lumpur, Viva – Primer Ministro de Malasia Anwar Ibrahim condenando acciones militares Israel interceptando el barco de la flota Flotilla Global Sumud Y arrestar a los activistas humanitarios a Gaza en aguas internacionales.

Buques de flota globales Sumud Flotilla trae civiles desarmados Asistencia humanitaria Lo que necesita la gente de Gaza.

«Condeno en los términos más fuertes llevados a cabo por Israel contra el global Sumud Flotilla. Estos barcos traen civiles desarmados y suministros humanitarios que salvan sus vidas para Gaza, pero se encuentran con intimidación y coerción», dijo Anwar Ibrahim en su carga en sus redes sociales, jueves 2 de octubre de 2025.

«Al bloquear esta misión humanitaria, Israel no solo avergüenza los derechos básicos de los palestinos, sino que ha pisoteado la conciencia de la comunidad mundial que ya no está con Israel», continuó.

El ejército israelí emboscó el barco global Sumud Flotilla en Gaza Waters

‘Insta a los activistas liberadores de Israel’

Anwar instó a Israel a liberar a los ciudadanos inmediatamente Malasia y activistas internacionales capturados. El gobierno hará todo lo posible para liberar al pueblo malasio del confinamiento de Israel.

«Malasia tomará todas las medidas legales y, según la ley, solicitará la responsabilidad israelí, especialmente cuando nuestros ciudadanos estén involucrados. La seguridad de la gente de Malasia es nuestra prioridad y nunca nos callaremos cuando se violen sus derechos y dignidad», dijo Anwar

Agregó que Flotilla no solo era un convoy de ayuda, sino un símbolo de unidad, solidaridad y amor por la humanidad. Trajeron un rayo de esperanza para aliviar el sufrimiento del pueblo de Gaza que continuó obligados a vivir bajo un castigo cruel e inhumano del régimen sionista.

«Mientras el pueblo palestino sea rechazado por sus derechos y aspiraciones básicas, Malasia se mantendrá firme con ellos. No nos rendiremos al exigir el final de la injusticia y la convulsión que ha afectado a Palestina durante varias generaciones», enfatizó

Fui emboscado por el ejército israelí

Anteriormente informaron, las tropas israelíes interceptaron y controlaron varios barcos que formaron parte de la flota global de Sumud, que intentó penetrar el bloqueo israelí de Gaza, y había atraído la atención mundial como una de las misiones de ayuda naval más grandes al territorio palestino.

Los activistas describen una débil reunión con barcos sin luces y drones que siguen el convoy, lo que aumenta la tensión en el barco.

«El miércoles … alrededor de las 20.30 [17.30 GMT]Algunos de los barcos de flota globales globales de Sumud, especialmente Alma, Surius, Adara, interceptaron y viajan ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales «, dijo el comunicado de la flota.

«Antes de montar el barco ilegalmente, parece que los barcos de la Armada israelí dañan deliberadamente la comunicación del barco, en un esfuerzo por bloquear la señal de socorro y detener la transmisión en vivo de sus barcos ilegales».

La flota, en su conjunto incluye a más de 40 civiles y alrededor de 500 activistas, fue interceptada por las fuerzas israelíes el miércoles por la noche, con activistas en el interior detenidos y traídos a Israel.

Saif Abukeshek, el portavoz global Sumud Flotilla, dijo que más de 201 personas de 37 países estaban en estos barcos. Esto incluye 30 participantes de España, 22 de Italia, 21 de Türkiye y 12 de Malasia, entre otros países.

«Tenemos alrededor de 30 barcos que todavía están luchando de los barcos militares ocupados fuerzas que intentan llegar a la costa de Gaza. Están decididos», agregó. La distancia ahora está a 85 km (46 millas náuticas) de la playa de Gaza, según el organizador de la flota.