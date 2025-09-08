





Anutin Charnvirakul, un político veterano mejor conocido por presionar con éxito para despenalizar el cannabis en Tailandiase convirtió en el primer ministro del país después de recibir un respaldo real el domingo, dos días después de que fue elegido por el Parlamento luego de una orden judicial que eliminó a su predecesor.

Anutin, de 58 años, sucede a Paetongtarn Shinawatra del Partido Thai de Pheu, despedido la semana pasada después de ser declarado culpable de violaciones de ética por un teléfono políticamente comprometido con el llamado de la vecina en la vecina del Senado de Camboya, Hun Sen, antes de una disputa fronteriza entre las dos naciones se convirtió en un conflicto mortal de cinco días en julio que crió el temor de una guerra llena de una guerra llena.

El nuevo primer ministro de Tailandia había servido en el gabinete de Paetongtarn como viceprimer ministro y ministro del interior, pero renunció a sus cargos y retiró a su partido de su coalición gobierno Después de la noticia de la llamada telefónica filtrada causó un alboroto público.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente