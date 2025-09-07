Anutin Charnvirakul Oficial nombrado primer ministro de Tailandia

Bangkok, Viva – Anutin charnvirakul aceptó oficialmente el decreto real que lo nombró como Primer ministro KA-32 Tailandia. En una ceremonia en la sede del Partido Bhumjaithaiti, Bangkok, domingo 7 de septiembre de 2025 a las 11:30 hora local.

En su juramento, Anutin prometió liderar con integridad, honestidad y moralidad.

Arphat Sukanan, Secretario General de la Cámara de Representantes, leyó a las décadas reales, después de ser entregada directamente al Partido Bhumjaitangi en Jalan Phaholyothin. En el decreto, Su Majestad Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) nombró a Anutin Charnvirakul como el nuevo primer ministro de Tailandia.

Frente al retrato del rey Rama X, Anututi expresa una profunda gratitud por la confianza del gobierno.

«Es un honor inconmensurable y bendición para mí y mi familia aceptar el comando real que me designa como primer ministro. El regalo de este reino siempre será recordado y valorado sobre toda mi familia y mi familia para siempre», dijo Anutin. La nación

Anutin also pledged his loyalty and commitment: «I swear seriously to carry out my duties with integrity, honesty, and morality, so that it is worthy of gaining a noble trust, for the welfare of the people of Thailand and the prosperity of the eternal nation, in line with the aspirations of the kingdom and the constitution of the Kingdom of Thailand,»

A la ceremonia de inauguración también asistieron la familia cercana de Anutin, incluido su padre Chanvirakul, su madre Tasanee Charnvirakul, su esposa Thananont Niramith y su hijo Seranee Charnvirakul.

Además, también había filas de alto nivel del Partido Bhumjaitsi, miembros del Parlamento, así como representantes de partidos de coalición como Klatham, la Cruz de Pracharath y el grupo político «Grupo de 16» dirigido por Suchart Chomklin. Algunos miembros del Partido Thai de Pheu dirigido por Sakda Wichiansilp y Nipon Bunyamanee también estuvieron presentes para brindar apoyo.

Anteriormente, Anutin Charnvirakul, el líder del Partido Bhumjaithai, fue elegido como el 32º Primer Ministro de Tailandia, con más de la mitad de los votos, derrotando a sus competidores del Partido Phei Thai, Chaikasem Nitisiri.

Anutin logró contar con el apoyo de 311 votos de 490 miembros de la Cámara de Representantes de Tailandia, 152 candidatos tailandeses de Pheu, Chaikasem Nitisi y 27 se abstienen, en las elecciones de la Cámara de Representantes tailandeses, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Anutin anteriormente se desempeñó como Ministro de Salud Pública en 2019-2023, luego se convirtió en Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos del Interior en 2023 a junio de 2025.