Anutin Charnvirakul fue elegido para ser un nuevo primer ministro Tailandia

Bangkok, Viva – Anutin charnvirakulel líder del Partido Bhumjaithai, elegido como Primer ministro Tailandia 32, con más de la mitad de los votos, derrotando a sus competidores del Partido Phei Thai, Chaikasem Nitisiri.

Anutin logró contar con el apoyo de 311 votos de 490 miembros de la Cámara de Representantes de Tailandia, 152 candidatos tailandeses de Pheu, Chaikasem Nitisi y 27 se abstienen, en las elecciones de la Cámara de Representantes tailandeses, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Anutin fue nominado para el puesto por Chaichanok Chidchob, Secretario General del Partido Bhumjaithai.



Anutin Charnvirakul (izquierda) fue elegido como PM Tailandia

En las elecciones generales de 2023, el Partido Tailandés de Pheu recibió 141 escaños y se convirtió en el segundo partido más grande en el DPR tailandés, mientras que el Partido de Movimiento de Movimiento (MFP) se convirtió en el partido más grande con 151 escaños. La fiesta de Bhumjaithai solo tiene 70 asientos.

Anutin, el heredero de una gran empresa de construcción en Tailandia, anteriormente se desempeñó como Ministro de Salud Pública en 2019-2023, luego se convirtió en Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Interiores en 2023 a junio de 2025.

Su papel como Ministro de Salud para superar a Pandemi Covid-19 y su apoyo a la legalización del cannabis en 2022 lo hizo popular a los ojos de los tailandeses.

El político de 58 años comenzó su carrera política en el Partido Thai Thai Rak que fue fundado por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra.

La nueva elección del primer ministro fue realizada por el DPR después de la decisión del Tribunal Constitucional el 29 de agosto que desestimó oficialmente Paetongtarn shinawatra Desde el cargo de Primer Ministro debido a la filtración de una conversación con el presidente del Senado camboyano, Hun Sen.

El Tribunal Constitucional determinó que Paetongtar violó el código de ética después de criticar a los altos funcionarios militares tailandeses en una llamada telefónica con el líder camboyano Hun Sen en medio de la tensión fronteriza.

El veredicto también causó la disolución de todos los gabinetes, lo que desencadenó el proceso de selección del nuevo Primer Ministro de acuerdo con la Constitución.

Mientras que Paetongtarn presentó una demanda por la decisión.