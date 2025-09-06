Anurag Kashyap’s Toronto Prison Drama ‘Monkey in a Cage’ Tackle Metao

Director Anurag kashyap‘s «Mono en una jaula«(Titulado» Bandar «en hindi) hace su estreno en el mundo en el Festival de Cine de TorontoEl programa de presentaciones especiales, que marca otra entrada en negrita del aclamado cineasta conocido por superar los límites en el cine indio.

El drama de la prisión, protagonizando Bobby DeolSanya Malhotra, Sapna Pabbi y Saba Azad, explora las complejas secuelas de las acusaciones de #MeToo en la India de la edad digital a través de la historia de Samar, una estrella de televisión envejecida cuya celebridad está disminuyendo. Cuando su ex novia Gayatri lo acusa de violación después de que bloquea todo contacto con ella, Samar enfrenta arrestos y encuentra un sistema legal corrupto decidido a mantenerlo tras las rejas.

«La idea vino de una historia real, pero obviamente tuvimos que navegar por líneas muy delgadas», dice Kashyap Variedad. «No sabes quién tiene razón, quién está equivocado. Hubo un mal uso desenfrenado de las nuevas leyes, casos de una mujer que presentaron ocho casos diferentes en ocho estaciones de policía diferentes con la ayuda de un abogado y un policía».

El proyecto se originó cuando el productor Nikhil Dwivedi trajo una historia de periódico a la atención de Kashyap. «Como cineasta, las diversas historias me atraen», dice Dwivedi. «En la medida de lo posible para mí, trato de evitar diferenciar entre ellos como comerciales u fuera de lo común. Este sujeto me fascinó».

Lo que distingue al «mono en una jaula» del trabajo anterior de Kashyap es su enfoque inquebrantable en el sistema penitenciario de la India. Durante la investigación, los cineastas visitaron las cárceles y descubrieron que el 77% de los reclusos son acusados ​​de delitos y en prisión, pero sus casos tardan años en ser juzgados o, a veces, nunca lo hacen. «Hubo un caso de un hombre que salió de la prisión después de 32 años y fue declarado inocente, pero su caso nunca apareció durante 32 años. Esa es toda una vida», dice Kashyap.

La película emitió exclusivamente de grupos de teatro en diferentes estados para representar la diversidad lingüística que se encuentra en las prisiones indias. «En una prisión, la gente habla todo tipo de idiomas», dice Kashyap, señalando la inclusión de actores que hablan los idiomas Kannada, Malayalam, bengalí y marathi, incluidos Raj B. Shetty y Natesh Hegde de Kannada, Indrajith Sukumaran de Malayalam, Riddhi Sen de Bengal y Ankush Gedam de Maharashtra.

Para Bobby Deol, hijo de la leyenda de Bollywood Dharmendra y hermano de la superestrella Sunny Deol, el papel representa un momento que define la carrera después de su reciente resurgimiento en películas como «Animal». Enracta en «Cage» antes del lanzamiento de esa película, Deol aportó experiencia personal al personaje.

«El propio Bobby dijo que había un día cuando de repente sintió que su vida había terminado, su carrera había terminado», revela Kashyap. «A partir de los 5 años, sabía que sería una estrella. Cuando llegaba a los 40 años, alguien le dijo que necesitaba hacer talleres de actuación. Nadie le enseñó cómo aprender a actuar. Fue un renacimiento para él».

El director elogia el compromiso de Deol: «Jugó vulnerable. Puso a todo su ser vulnerable. Dijo que estaba interpretando a una persona por primera vez en su vida. Siempre estaba interpretando a un héroe o un villano, y interpretando a una persona por primera vez. Dio todo a sí mismo a la película».

Los antecedentes de Londres de la coprotagonista de Sapna Pabbi se incorporaron a su personaje, mientras que Saba Azad fue elegida por su experiencia teatral. «La autenticidad es importante», enfatiza Kashyap. «Cuando interactúas con los actores, también tomas prestado mucho de ellos».

La colaboración con el escritor Sudip Sharma, conocido por «Paatal Lok» de Prime Video y «Kohrra» de Netflix, resultó crucial. «Dije que el único escritor en el que confío es Sudip. Si él se encuentra a bordo, entonces tendremos algún tipo de material sólido», señala Kashyap. El proyecto también presenta al codirector Sakshi Mehta, quien proporcionó una perspectiva opuesta durante la producción.

La producción resultó emocionalmente exigente para todos los involucrados. «Cada actor, cada tripulación, todo tenía en algún momento u otro que tuviera un colapso», admite Kashyap. «Fue muy difícil porque es una línea muy delgada en la que trabajamos». Mientras que el director se inspiró en películas de prisión clásicas como «Carandiru» y «Midnight Express», las cuales había visto años antes, evitó deliberadamente volver a visitarlas durante la producción para mantener su propia visión auténtica.

El productor Dwivedi, quien hizo la transición de actuar a producir, entendió los desafíos comerciales. «No importa cuán apasionados seamos, la economía del cine nunca puede ser ignorada por completo», dice. «La verdadera pregunta es, ¿estamos persiguiendo la avaricia por ganancias fuertes, o estamos contentos de saber que el buen cine, si llega al público por todas partes y nos sostiene lo suficiente para permanecer en el negocio, es una razón suficiente para continuar?»

Después de su estreno de Toronto, la distribución internacional de la película será manejada por el productor ejecutivo Jeremy Chua (ganador de Venecia «Autobiography»), mientras que Dwivedi se enfoca en el lanzamiento indio planeado para finales de 2025 o principios de 2026.

«Tengo la esperanza de que una vez que lo presentemos al mercado internacional, los campeones correctos darán un paso adelante para llevarla adelante, porque una película como esta merece encontrar a su audiencia en todas partes», dice Dwivedi.