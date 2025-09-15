Anurag Kashyap regresa a las raíces del norte de la India con ‘Nishaanchi’

Anurag kashyap Regreso a su zona de confort. El director detrás de «Gangs of Wasseypur» y «Dev.d» ha creado otra historia por excelencia del norte de la India con Amazon MGM Studios India «Nishaanchi«Pero esta vez está intercambiando gángsters por el drama familiar.

Establecido para el lanzamiento teatral el 19 de septiembre, «Nishaanchi» está protagonizada por el recién llegado Aaishvary Thackeray en un doble papel dinámico como los hermanos gemelos Babloo y Dabloo – «Imágenes reflejadas aún más opuestos en sus creencias», junto a Vedika Pinto, Monika Panwar, Mohammed Zeeshan Ayub y Kumud Mishra.

«‘Wasseypur’ fue más una película de gángsters sobre gángsters de coeficiente intelectual muy estúpido y muy bajo», dice Kashyap Variedad. «Y esta es una película sobre una familia. Sobre una madre, sobre sus dos hijos y enamorarse de una niña, y sobre Kanpur y Lucknow».

El proyecto ha tardado mucho en Kashyap, quien escribió el guión en 2016 mientras trabajaba en «Mukkabaaz». Originalmente concebido como una historia simple sobre dos hermanos que se caen por la misma niña, la narración se convirtió en algo más complejo.

«Estaba buscando hermanos reales de la vida real», recuerda Kashyap sobre el proceso de casting. La solución llegó a través de la casualidad cuando Kashyap descubrió a Thackeray a través de videos de YouTube que mostraban los monólogos del actor de varias películas, incluida una auténtica pieza del set de Bihar de «Shool» de Manoj Bajpayee. Lo que siguió fue un compromiso de cuatro años del debutante, que se dedicó a convertirse en un «Kanpurwala».

«Me dio cuatro años de su vida. 2020 es cuando lo conocí, y 2024 es cuando fuimos a disparar», señala Kashyap. «Él y Vedika, con uno de mis co-escritores, Ranjan [Chandel]Fueron a Kanpur. Vivían en Kanpur, invisiblemente, para invitar a Kanpur en ellos ”.

El desafío técnico de ejecutar el doble rol condujo a un enfoque de disparo innovador. El director de fotografía Sylvester Fonseca sugirió disparar a la versión de cabello más largo y barbudo de un hermano primero, luego regresó dos meses después para el segundo personaje después de que Thackeray se había transformado físicamente.

La banda sonora de la película, con contribuciones de Dhruv Ghanekar y Anurag Saikia, entre otros, se convirtió en otro elemento colaborativo. «Se reuní con ellos y compartí el guión con ellos, y comenzaron a salir con canciones por su cuenta», dice Kashyap, y agrega que Thackeray, él mismo músico, contribuyó con dos canciones a la película.

El lanzamiento de Monica Panwar como matriarca familiar resultó particularmente significativa. Su personaje abarca de 20 a 50 años, un desafío que Kashyap se acercó al lanzar más jóvenes y envejeciendo en lugar de lo contrario. «Es más fácil hacer que una persona más joven se vea mayor que una persona mayor que se vea 20. Es más rentable», explica pragmáticamente.

La asociación de Amazon MGM Studios se produjo a través de un encuentro casual en un vuelo de Melbourne, donde Kashyap lanzó el guión en el aire a un ejecutivo senior. «Creo que la película se puso de greenlit cuando aterrizó el vuelo», recuerda.

Para Kashyap, la película representa tanto un regreso a casa como una evolución, una oportunidad para revisar la narración regional que estableció su reputación mientras exploraba la dinámica íntima de las relaciones familiares.

«Es muy norte de la India. El norte de la India está en mí», reflexiona el cineasta. «Cuando hago una película en el norte de la India … siento que estoy bateando a la mitad del lanzamiento».