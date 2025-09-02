Anuparna Roy abre sobre el debut de Venecia ‘Canciones de los árboles olvidados’

Después de la selección de Venecia de su función de debut «Canciones de árboles olvidados«En la sección de horizontes del festival, cineasta indio Anuparna Roy Reflexiona sobre el viaje íntimo detrás de la única entrada de la India en la selección oficial.

El drama, presentado por Auteur indio Anurag Kashyap y reprimido por los sueños de celuloideExplora la vida de dos mujeres migrantes que navegan por supervivencia y conexión en Mumbai.

La película se centra en Thooya, un aspirante a actor que aprovecha la belleza y el ingenio para sobrevivir en la ciudad, ocasionalmente intercambiaba la intimidad por las oportunidades. Cuando subblea el exclusivo apartamento de su padre de Sugar Daddy a Swetha, un compañero migrante que trabaja en un trabajo corporativo, las dos mujeres de mundos aparentemente diferentes comienzan a compartir más que solo espacio. Con un pulso implacable de Mumbai, su delicada conexión enfrenta pruebas como historias personales, deseos y heridas resurgiendo.

«Ser seleccionado para la sección Horizons de Venecia con ‘Canciones de árboles olvidados’ es un hito profundamente significativo», dice Roy. Variedad. «Es mi primera característica narrativa, y proveniente de cortos Este reconocimiento afirma mi creencia en la narración tranquila y personal. Representar a India en una sección que celebra nuevas voces audaces es humilde y alentador. Me dice que hay espacio para nuestras historias, contadas en nuestros propios términos».

El proyecto proviene de la memoria de Roy de su amiga Jhuma, quien se casó y desapareció de su vida. «La desaparición de Jhuma de mi vida dejó un impacto tranquilo pero duradero», explica Roy. «Para traducir esa memoria personal en una narrativa universal, me concentré menos en el evento en sí y más en las corrientes subterráneas emocionales: pérdida, silencio y la forma en que ciertas personas desaparecen de nuestras vidas sin cierre».

Roy inicialmente consideró hacer un documental sobre Jhuma pero giró a la ficción. «La ficción me permita proteger a las personas reales mientras honra la verdad de esa experiencia», dice ella. «El desafío era equilibrar esa libertad con restricción. No quería explicarme o dramatizar demasiado».

El árbol Hollong, central en el título de la película, sirve como una metáfora sutil. «Lo abordé con una sensación de restricción, dejando que pareciera sutilmente casi como una presencia se sintió más de lo explicada», señala Roy. «El árbol de Hollong no es solo una imagen; lleva el peso de la extinción, de algo que una vez vibrante ahora se desvanece. Hace eco de la retirada y el borrado de los recuerdos, especialmente de Jhuma Nath».

El director de fotografía Debjit Samanta empleó luz natural y largas y observaciones para mantenerse cerca de la realidad vivida de los personajes. El apartamento de alquiler donde Roy vivió durante la producción se convirtió en una parte integral de la narración de historias. «Inicialmente quería revelar el espacio lentamente e no inmediatamente, pero durante el proceso te diste cuenta de que la casa en sí se convirtió en un personaje, lo cual es bastante inevitable. Casi usamos cada espacio de la casa», explica Roy.

El diseño de sonido de la película, creado por Arka Dev, Alok De y Nishant Ramteke, incorpora «una sensación de migración a través del sonido, la atmósfera caótica de Mumbai y el caos dentro del personaje a menudo son fuertes y a veces sutiles», según Roy.

El viaje de Roy a Venecia fue apoyado por un equipo productor dedicado. Al enfrentar dificultades financieras, el productor Romil Modi intervino con fondos cruciales. «Romil terminó poniendo todo lo que puede, y estoy siempre agradecido con él», dice Roy.

El productor Bibhanshu Rai, quien ha colaborado con Roy desde 2021, coprodujo la película junto con Modi y el veterano productor Ranjan Singh (Selección de Cannes «Kennedy»). “Ranjan señor siempre ha sido esa guía cuando nadie estaba al lado [me]»Roy señala.» Tiene historia de apoyar a los cineastas independientes, lo cual es tan inspirador y optimista como un enfoque «.

Singh, quien trajo el proyecto a la atención de Kashyap, opera bajo su compañía Flip Films y tiene más de 20 años de experiencia en la producción y distribución de películas que regularmente aparecen en festivales internacionales.

La participación de Kashyap como presentador marca un respaldo significativo para Roy. «Recuerdo lo en secreto que vi a ‘Gangs of Wasseypur’ y elegí el cine como mi carrera», reflexiona. «Quiero decirles a los cineastas jóvenes que Anurag Kashyap no es solo un gran cineasta, es una institución».

El elenco presenta a Naaz Shaikh como Thooya, Sumi Baghel como Sweta, Bhushan Shimpi como Nitin, Ravi Maan como el novio de Sweta y la encantadora Singh como la esposa de Nitin.

Roy proviene de Narayanpur, una aldea en Purulia, Bengala Occidental, y tiene un título en literatura inglesa británica de Kulti College bajo la Universidad de Burdwan. Comenzó su carrera en el cine como asistente de dirección en varios cortometrajes, incluido uno producido por la Corporación Nacional de Desarrollo de la Cine de la India. Su cortometraje debut como director «Run to the River» obtuvo el aclamación crítica en numerosos festivales internacionales.

Más allá del cine, Roy es un escritor publicado conocido por su trabajo sobre los derechos y refugiados de las minorías.

Mirando hacia el futuro, Roy expresa interés en el «Cinema del Tercer Mundo» y el «retrato de la emoción humana». Mientras está abierta a explorar películas documentales nuevamente, enfatiza su evolución continua como «un estudiante del cine».