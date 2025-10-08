Anuncios programáticos innovadores Telkom, haciendo que los negocios sean más CUAN

VIVA – El crecimiento económico digital cada vez más rápido de Indonesia ayudó a fomentar el desarrollo de la industria de la publicidad digital como uno de los motores impulsores del crecimiento del negocio. En medio de una competencia industrial cada vez más feroz, los empresarios enfrentan desafíos para poder llegar al público objetivo y seguir siendo eficientes en publicidad. Respondiendo el desafío, PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) a través de su subsidiaria PT Metra Digital Media (MDMedia), presenta Adxeleradoplataforma programático publicidad Los datos de telecomunicaciones más grandes con sede en Indonesia pueden proporcionar soluciones publicitarias digitales que sean más eficientes, relevantes y en el objetivo para los anunciantes.

ADXELATE es el resultado de la colaboración de TelkomGroup a través de MDMEDIA con Telkomsel con socios estratégicos para proporcionar datos y tecnología de marketing. Este servicio traerá innovaciones publicitarias digitales al mercado indonesio, donde ADXELACER proporcionará servicios específicos para que los anunciantes muestren sus productos en varios servicios nacionales de portal de noticias, para llegar a más de 150 millones de consumidores oficiales de Telkomsel.

ADXELATE utilizará el análisis de big data diseñado y desarrollado para mostrar anuncios de manera más eficiente. A diferencia de otro programático anuncio que se basa en datos limitados, ADXELACER utilizará datos de varios datos de terceros, para dirigirse al público de una manera más precisa y completa. Como resultado, la promoción del producto logrará objetivos específicos y reales, y de acuerdo con las necesidades comerciales.

El director de desarrollo de negocios estratégicos y cartera Telkom Seno Soemadji dijo: «ADXeraterate no solo proporciona soluciones de publicidad digital innovadoras y eficientes, sino también como un paso estratégico de la empresa en la construcción de la base de la economía digital competitiva de Indonesia.

En Selaras, el Director de Servicios de Empresas y Empresas de Telkom, Veraman Yosephine, explicó que el ecosistema de soluciones digitales presentada a través de la solución Telkom siempre prioriza las necesidades de los actores comerciales en Indonesia. «La presencia de Adxelerate impulsada por la solución de Telkom es una buena noticia para los actores de la industria al responder desafíos comerciales», dijo Veraman.

Página siguiente Además, el director gerente de MDMEDIA, Arif Prabowo, explicó: «Adxelerate ayudará a los anunciantes a llegar al público objetivo con mayor precisión. Adxelerate es un anuncio programático basado en datos de Telkomsel que tiene clientes de más de 150 millones. Otros datos de primera parte para dar más valor al propietario de la marca».