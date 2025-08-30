Anunció Fabrizio Romano, quien es el jugador del equipo nacional indonesio que se unió al gigante francés

VIVA – Experto de transferencia famosa, Fabrizio Romano anunció jugadores Equipo nacional Indonesia, Calvin VerdonkFinalmente levanta tu pie de Nij nijmegen.

Romano dijo que el retroceso de 28 años fue reclutado oficialmente por el Ligue 1 Club, Lillecon una dote de alrededor de Rp57 mil millones.

«Verdonk jugará su último partido con NEC, luego se sometió a una prueba médica en Lille», escribió Romano en su cuenta de Instagram, el sábado 30 de agosto de 2025.

Verdonk cerrará el suyo junto con NEC contra Fortuna Sittard, domingo 31 de agosto de 2025. El duelo también lo reunirá con su compañero Penggawa Equipo nacional indonesioJustin Hubner.

Durante el fortalecimiento de NEC, se sabe que Verdonk es consistente y un pilar en la posición de la izquierda. Incluso fue confiable como el capitán adjunto cuando NEC ahora está posado en la parte superior de la clasificación de Eredivisie.

Lille en sí es uno de los gigantes de la liga francesa. En la temporada 2020/2021, Lille completó el dominio de Paris Saint-Germain (PSG) al ganar la Ligue 1.

La temporada pasada, Lille terminó quinto y tenía derecho a aparecer en la Europa League. En cuanto a esta temporada, recolectaron cuatro puntos de dos partidos y ocuparon el sexto lugar en la clasificación.