Anunciado mañana, Airlangga da filtraciones sobre el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dale un poquito filtración relacionado crecimiento economía tercer trimestre de 2025, que el gobierno prevé anunciar el próximo miércoles 5 de noviembre de 2025.

Airlangga dijo que las cifras de crecimiento económico para el tercer trimestre de 2025 continuarán la tendencia de crecimiento de los últimos siete años.

«(El crecimiento económico) en el tercer trimestre (2025) sigue siendo consistente con el crecimiento de los (últimos) siete años», dijo Airlangga en la Oficina del Ministerio de Economía, en el centro de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto

A título informativo, en los últimos siete años la tendencia promedio de crecimiento económico nacional ha estado en el rango del 5 por ciento.

Históricamente, la tendencia de crecimiento económico nacional en 2019 se registró con un crecimiento del 5,02 por ciento y se contrajo un 2,07 por ciento en 2020 como resultado de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, en 2021 comenzaron a producirse mejoras en el crecimiento económico, que logró elevarse hasta el nivel del 3,69 por ciento, para luego saltar al 5,31 por ciento en 2022, al 5,05 por ciento en 2023 y al 5,03 por ciento en 2024.

Mientras tanto, en 2025, se registró que en el primer trimestre de 2025 el crecimiento económico alcanzó el 4,87 por ciento y aumentó al 5,12 por ciento en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, cuando se le preguntó más sobre las filtraciones del crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025, Airlangga se mostró reacio a dar una explicación más detallada y pidió al equipo de medios que esperara el anuncio oficial el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Las proyecciones económicas (anunciadas) mañana a las 11 en punto. Sólo esperen hasta mañana a las 11 en punto», dijo.

Se sabe que anteriormente el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa también dijo que aunque se proyecta que todavía rondará el 5 por ciento, es probable que el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025 experimente una desaceleración.

Según él, el ligero debilitamiento que se espera que se produzca en el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025 se debe a las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en agosto de 2025. Aunque, por otro lado, Purbaya admite que confía en que el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025 seguirá estando en el nivel del 5 por ciento.

«(El crecimiento económico proyectado para el tercer trimestre de 2025) está ligeramente por encima del 5 por ciento. Tal vez sea menor que el del segundo trimestre (2025), no lo sé. Pero parece un poco menor porque hay un alboroto», dijo.