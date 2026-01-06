Anuncia la detención del caso de corrupción minera IDR 2,7 T en el norte de Konawe un año después de la publicación del SP3, esta es la defensa de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) respondió al desfase de aproximadamente un año entre la emisión de la orden de detener la investigación o SP3 el 17 de diciembre de 2024 y el anuncio de la terminación del caso Aswad Sulaiman el 26 de diciembre de 2025.

«Lo cierto es que hemos transmitido la emisión del SP3 a las partes interesadas, por supuesto, porque ese también es el derecho de las partes que anteriormente fueron identificadas como sospechosas», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo a los periodistas en Yakarta el martes.

Cuando se le preguntó por qué la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no anunció la terminación de la investigación del caso Aswad Sulaiman en una conferencia de prensa sobre el informe de desempeño de 2025, concretamente el 22 de diciembre de 2025, Budi explicó que el anuncio del 26 de diciembre de 2025 y algún tiempo después fue una forma de los esfuerzos de la agencia anticorrupción para anunciarlo al público.



Portavoz de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Budi Prasetyo

«Bueno, es por eso que lo transmitimos en esta ocasión. Luego, ayer, la semana pasada, también lo transmitimos con respecto a la emisión de casos SP3. Konawe del Norte Este. «También hemos explicado las bases para la emisión del SP3», dijo.

Anteriormente, el 3 de octubre de 2017, el KPK nombró a Aswad Sulaiman como Regente interino de Konawe del Norte para el período 2007-2009 y Regente de Konawe del Norte para el período 2011-2016 como sospechosos de presunta corrupción relacionada con la concesión de permisos de autorización de exploración y explotación minera, así como permisos de operaciones de producción minera del Gobierno de la Regencia de Konawe del Norte, en el sureste de Sulawesi, en 2007–2014.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que Aswad Sulaiman causó pérdidas estatales de al menos 2,7 billones de IDR derivadas de la venta de producción de níquel que supuestamente se obtuvo como resultado de un proceso de concesión de licencias ilegal.

Aparte de eso, el KPK sospecha que Aswad Sulaiman recibió durante 2007-2009 presuntos sobornos de hasta 13.000 millones de IDR de varias empresas que solicitaban permisos de autorización minera.

El 14 de septiembre de 2023, el KPK planea detener a Aswad Sulaiman. Sin embargo, esto fue cancelado porque el interesado fue trasladado de urgencia al hospital.

Luego, el 26 de diciembre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había dejado de investigar el caso porque no encontró pruebas suficientes.

El 29 de diciembre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción reveló que la BPK de la República de Indonesia estaba experimentando problemas a la hora de calcular las pérdidas estatales, lo que provocó que el Comité para la Erradicación de la Corrupción no tuviera pruebas suficientes para llevar a cabo el siguiente proceso, es decir, para los delitos de pérdidas estatales.