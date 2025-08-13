Antony Starr se despide de Homelander mientras la última temporada de los muchachos envuelve

Antonio Starr se despidió emocional de su «Los chicos«Homelander de personajes el miércoles cuando la serie de Amazon contenía la producción en su quinta y última temporada, llamando a la experiencia» lo más destacado de mi carrera «.

En un largo Subtítulo de Instagram Junto con las fotos detrás de escena de la sátira de superhéroes, Starr dijo que «ha estado esperando un poco para dejar que las cosas se asienten y procesen el final de este programa» antes de publicar.

«Difícil (para mí) poner en palabras el increíble viaje que ha sido. «Cuando comenzamos, no tenía idea de lo que venía. Este gigante salió de la estación y nunca se detuvo. Excepto por ese momento covid. Ah, y los ataques. Eso también fue una cosa. Pero aparte de esas dos veces, nunca se detuvo, valientemente dejó su huella en el panorama de la televisión. No hay nada más que esto. Vive en su propio carril».

Con la producción en la última temporada de haber envuelto, Starr luego entregó las gracias a «la increíble tripulación canadiense. El increíble equipo de producción. El elenco increíblemente talentoso. La gente de Amazon y Sony que se arriesgó en esta locura (e hizo la gran opción en el lanzamiento de mí) y todas las otras personas que contribuyeron de alguna manera, grandes o pequeñas, para este bello, complejo, complejo, delicioso». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.

De interpretar a Homelander, el líder extremadamente poderoso y egoísta del grupo de superhéroes corrupto The Seven, Starr dijo: «Este personaje complicado permitió que el espacio y el alcance descubrieran y empujen los límites de una manera que nunca esperaba y siempre estaré agradecido por esta experiencia».

Luego agradeció al showrunner Eric Kripke, a quien llamó a su «co-padre con esta gema retorcida de un personaje».

«Creamos un monstruo, señor. Y lo extrañaré a él y a usted», continuó. «Hasta que salimos la última temporada. Cuando te veré. Pero este capítulo creativo está cerrado, y lo extrañaré, hermano».

Finalmente, Starr dio un «gracias masivo a los fanáticos. Eres la sangre vital. Sin ti, no podemos hacer esto. Y nuestros fanáticos son insuperables.

Concluyó: «Okidoke People. Cocinamos por última vez. No puedo esperar para mostrarle lo que hicimos. Til ese día, Homelander, firmando».

«The Boys» debutó por primera vez en 2019 y ha recibido la aclamación comercial y crítica, aterrizando ocho nominaciones al Emmy, incluidas las series dramáticas sobresalientes. Aunque no se espera que la temporada final de «The Boys» se transmita hasta el próximo año, la serie spin-off «Gen V», que sigue a SUPES de edad universitaria, estrenará su segunda temporada el 17 de septiembre.

