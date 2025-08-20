Antonia Thomas, Josh Dylan, Imelda Staunton Únete a ‘Tommy & Tuppence’

BritánicoLa próxima serie «Tommy & Tuppence» basada en las obras de Agatha Christie ha encontrado sus líderes de la serie.

Variedad ha aprendido exclusivamente que Antonia Thomas, Josh Dylan y Imelda Staunton Todos han sido elegidos en la serie de seis partes, que se anunció originalmente en junio. El logline oficial afirma: «Tommy (Dylan) y Tuppence (Thomas) son un dúo de detectives para las edades. Se enamoran, se caen y vuelven, todo mientras resuelve algunos misterios emocionantes y entretenidos en el camino».

Tuppence se describe más además como «una actriz y una fuerza de la naturaleza que no tomará un no por una respuesta». Se dice que Tommy es «un escritor de crímenes meticuloso y encantador que ha perdido su pasión, pero lo encuentra nuevamente cuando el torbellino Tuppence vuelve a entrar en su vida». Staunton protagonizará una tía Ada, «un detective privado retirado y retirado que ama a su sobrino, Tommy, porque nunca la socava, solo un tonto lo haría».

El programa se describe como la primera serie contemporánea de la serie de televisión en inglés de las novelas y cuentos de Christie con Tommy y Tuppence. La producción comenzará este otoño.

Thomas es más conocido en Estados Unidos por su papel en el exitoso drama médico de ABC «The Good Doctor». También es conocida por sus papeles en espectáculos como «Axe pequeño», «Lovesick», «Still Up», «Misfits», «The Musketeers» y «Homefront». En el cine, ha protagonizado características como «Sunshine on Leith», «The Hybrid», «Northern Soul» y «retrovisora».

Dylan actualmente aparece en la serie de Apple TV+ «The Buccaneers», que recientemente debutó su segunda temporada. También es conocido por sus papeles en películas como «Mamma Mia 2» y por programas como «The End of the F ** King World», «Noughts + Crosss», «Alied» y «Masters of the Air».

Staunton recibió una nominación al Oscar y el Globo de Oro en 2005 por su papel principal en «Vera Drake», mientras que ha recibido nominaciones de Emmy y Globo de Oro por su papel en «The Crown» y otra nominación de Emmy para «The Girl». También ha protagonizado películas como la franquicia «Paddington», múltiples películas de «Harry Potter», «Downton Abbey» y «Downton Abbey 2» y «Freedom Writers».

Phoebe Eclair-Powell se desempeña como escritora y productora ejecutiva en «Tommy & Tuppence» en su primera Comisión de la Serie Drama para Televisión. Laura Lankester, Katie Draper y Louise Mutter de Lookout Point también los productos ejecutivos junto con James Prichard de Agatha Christie Limited. Fergus O’Brien dirigirá los primeros cuatro episodios y Ellie Heydon dirigirá a los dos últimos. Stella Merz producirá.

Britbox es el comisionado principal de la serie, que será producido por Lookout Point, parte de BBC Studios, en asociación con Agatha Christie Limited.