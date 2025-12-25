Antiguo vídeo de Aura Kasih afirma que le pidieron matrimonio, pero se niega a verla todos los días, por lo que está en el punto de mira

VIVA – Confesión video antiguo Aura Kasih relacionado con el nuevo matrimonio está en el centro de atención de los internautas. En un antiguo videoclip subido por la cuenta de TikTok @politik_indonesia_, Aura Kasih pareció revelar abiertamente que le habían pedido que se casara.

«Ayer estábamos algunos amigos cercanos. La intención era casarnos», dijo Aura Kasih, citada el jueves 25 de diciembre de 2025.

Aunque fueron invitados a casarse, Aura Kasih reveló que durante el matrimonio los dos solo se verían tres veces por semana. Esta diferencia de opiniones hizo que Aura Kasih decidiera no continuar con esta buena intención.

«Pero quiero reunirme tres veces. No es la misma visión y misión, eso es todo», dijo Aura Kasih con cara de enojo.

Raffi Ahmad, anfitrión del evento, pareció sorprendido. Volvió a cuestionar el concepto de matrimonio en cuestión, incluida la posibilidad de que Aura Kasih y el hombre no vivieran en la misma casa después del matrimonio.

«¿Así que así es como separaste tu casa?» preguntó Raffi Ahmad.

Aura Kasih luego explicó que los dos en realidad tenían una casa para vivir juntos. Dijo que la decisión de reunirse solo tres veces por semana tenía como objetivo minimizar el potencial de discusiones en su relación.

«Así que tenemos una casa juntos, él tiene su propia casa. ¿Entiendes? Minimizo cualquier ridículo, si hay drama, definitivamente habrá drama», dijo Aura Kasih.

De repente, el videoclip subido recibió miles de comentarios de los internautas. Mucha gente cuestiona el concepto de matrimonio presentado por Aura Kasih. De hecho, bastantes personas pensaron que su declaración parecía describir sus planes de casarse con un hombre casado.

«Dijo indirectamente que mi marido es el marido de otra persona», comentó un internauta.

«Él tiene su propia casa, sí, ese es el punto», dijo otro.

«Si se trata de un marido y una mujer normales, ¿qué tipo de reglas tiene el marido para vivir en una casa diferente a la de la esposa?», comentó otro internauta.

Para su información, en medio del caso de divorcio presentado por Atalia Praratya contra Ridwan Kamil, se discutió ampliamente la cuestión de una tercera persona en su hogar. La figura de Aura Kasih también fue arrastrada hacia allí. Aunque ambas partes confirmaron que la demanda de divorcio no tenía nada que ver con una tercera persona.