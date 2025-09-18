Antiguo caso, presidente de los defensores de animales, Indonesia, se convierte en un informe del informe de Melanie Subono

Yakarta, Viva – La policía de South Yakarta Metro Resort estableció oficialmente al fundador y presidente de los defensores de animales Indonesia (ADI), Doni Herdaru Tona como sospechar En el caso de presunto fraude.

Leer también: KPK sospecha que había otras compañías de servicios de K3 involucradas en el caso de Noel Extorsion



Esto se estableció en la notificación de inicio de investigación (SPDP) emitida por investigadores de la Unidad de Investigación Penal Policía del metro del sur de Yakarta el 11 de junio de 2025.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el Comisionado de Policía Murodih, confirmó el estatus legal de Doni Herdaru Tona. Afirmó que la determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador encontró suficiente evidencia preliminar.

Leer también: ¡Esposa e hijos Kacab Bank Bumn que son secuestrados pidiendo protección de LPSK!



«Sí, todavía está siendo manejado por la policía del sur de Yakarta en nombre del sospechoso, entonces el sospechoso ha sido nombrado», dijo Murodih cuando se confirmó el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: 2 sospechosos de la sádica Kacab Kacab Bank que luchan por el estatus de colaborador de justicia, LPSK habló



En la SPDP enviada a la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta, Doni Herdaru Tona fue sospechoso de violar el Artículo 378 del Código Penal (KUHP) con respecto al acto penal de fraude. En la actualidad, los investigadores todavía están completando el archivo del caso antes de ser transferidos al Fiscal (JPU).

Sin embargo, la policía aún no ha especificado aún más el modo de fraude presuntamente llevado a cabo por Doni Herdaru, incluida la cantidad de pérdida o a quién son las víctimas en este caso.

«Ahora todavía está completo el archivo. Más tarde, la coordinación para el fiscal primero, cuando esté completo, la coordinación estará allí», dijo Murodih.

El Doni Herdardu se convirtió en sospechoso de un informe realizado por la artista y activista social, Melanie Subono en abril de 2017. El propio informe de Melani está registrado con el número de informe LP/2042/IV/2017/PMJ/DIT. Investigación criminal el 27 de abril de 2017. Luego, el informe fue transferido a la Policía del Metro del Sur de Yakarta.

Melanie hizo un informe debido al caso que sucedió a su perro favorito. Dijo que el caso que le sucedió fue solo uno de los muchos casos que arrastró a los defensores de los animales Indonesia. Afirmó recibir información de personas que también se fueron animal Las mascotas a los defensores de animales Indonesia, cuyos animales, en realidad son abandonados no tratados.