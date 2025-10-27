Antigua declaración viral: Daehoon estaba dudando sobre que Jule le pidiera casarse, ¿por qué?

Jacarta – La vida de los creadores de contenido de Corea del Sur, no hay tiempo está siendo ampliamente discutido por los usuarios de las redes sociales a raíz del tema de la infidelidad. Esposa de Na Daehon, quien también es creadora de contenido llamada Julia Prastini Se dice que alias Jule lo engañó.

Lea también: Cronología completa del romance entre la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, y Safrie Ramadhan, ¡quienes tuvieron una relación íntima!



Tras la cuestión del romance, el público volvió a resaltar una antigua entrevista, Na Daehoon admitió que tenía dudas cuando Jule le pidió que se casara con él.

«Me preguntó ‘¿quieres casarte conmigo o no'», recordó Daehoon en su entrevista, citada en la transmisión de BUNDlifetainment en YouTube, el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Perfil de Safrie Ramadhan, la boxeadora sospechosa de tener un romance con la celebridad de Instagram Julia Prastini



El propio Daehoon admitió que dudó cuando Jule le pidió que se casara con él. Debido a que en ese momento no estaba preparado materialmente, admitió que cuando Jule le pidió que se casara con él, no tenía suficiente dinero en su cuenta para construir una casa. Sin mencionar mentalmente, Daehoon admitió que no estaba listo para convertirse en padre.

«Le dije que no estaba preparado. No tengo mucho dinero en mi cuenta en este momento. Tampoco creo que si fuera padre, no podría ser un buen padre», continuó Daehoon.

Lea también: Hacer trampa con Safrie Ramadhan, Julia Prastini: no quiero evitarlo



Al escuchar las dudas que expresó en ese momento, Daehoon admitió que Jule siguió convenciéndolo de que el matrimonio no era tan aterrador como pensaba. Jule incluso dijo que Daehoon le dio confianza sobre la buena suerte para las personas casadas.

«Bueno, me temo que dirá ‘está bien’. Pero eso es de lo que puedo estar seguro, está bien, sólo estén preparados juntos», dijo Daehoon.

«Dije: ‘Bueno, está bien, podemos ganar dinero juntos’. Creo que ser cabeza de familia es una lección para la vida. Cada vez que aprendemos, el problema del sustento es el mismo, no te preocupes, todos ya tienen sustento», explicó Jule.

El propio Daehoon admitió que fueron los pensamientos de Jule en ese momento los que finalmente lo convencieron de casarse.

«Así que inmediatamente pensé que eso significa que no tengo que ser un héroe para mi esposa. Así puedo recibir ayuda, podemos construir un futuro juntos. De eso estoy seguro al casarme con ella», dijo Daehoon.

Para tu información, Daehoon y Jule se casaron en 2021. En ese momento, ambos decidieron casarse cuando aún eran jóvenes, donde Jule tenía solo 21 años mientras que Daehoon solo tenía 27 años.