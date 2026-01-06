Anticipándose al impacto de la crisis venezolana, ESDM impulsará la producción nacional de petróleo

Jacarta – Portavoz del Ministerio EMRDwi Anggia dijo que, para anticipar la agitación geopolítica, incluido lo ocurrido en Venezuelaentonces el gobierno intentará mejorar producción aceite nacional.

«Como anticipación«Seguimos aumentando las reservas estratégicas nacionales de petróleo, optimizando la producción», dijo Anggia, citado en Antara, el martes 6 de enero de 2026.

Explicó los pasos aumentar La producción nacional de petróleo incluye la optimización del uso de tecnología y técnicas de producción. Por ejemplo, fracking, recuperación mejorada de petróleo (EOR) y perforación horizontal para aumentar la producción de petróleo.

Portavoz del Ministerio de Energía y Recursos Minerales Dwi Anggia Foto : ANTARA/Putu Indah Savitri

Aparte de eso, el gobierno también está ofreciendo reforma fiscal, acelerando la concesión de licencias y aumentando la inversión en exploración en áreas fronterizas para atraer el interés de los inversores en petróleo y gas.

El gobierno también está tratando de aumentar la producción mediante la reactivación de 4.500 pozos inactivos, mientras continúa monitoreando la evolución de las condiciones geopolíticas en Venezuela.

«Esta condición (situación venezolana) continúa siendo monitoreada», dijo Anggia.

Como se informó anteriormente, el Director General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman, dijo que el gobierno aún no ha visto el impacto directo de la situación en Venezuela en el suministro o los precios de los combustibles en este momento.

«No obtenemos el crudo de allí. Por lo tanto, proviene de otras regiones. Por lo tanto, todavía es estable», dijo Laode.

Laode añadió que el gobierno continúa tomando medidas para anticipar y monitorear la evolución de la situación, incluido el impacto potencial en los precios mundiales del petróleo.

«La anticipación siempre está ahí», dijo.