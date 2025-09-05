Anthrope pagará $ 1.5 mil millones para resolver la demanda de piratería de libros

Antrópico ha acordado pagar $ 1.5 mil millones para resolver una demanda colectiva después de descargar un tesoro masivo de libros pirateados para capacitar a sus grandes modelos de idiomas.

El acuerdo asciende a alrededor de $ 3,000 por libro, y se cree que es la recuperación más grande en un caso de derechos de autor de los Estados Unidos, según los abogados de los demandantes.

«Este acuerdo histórico supera con creces cualquier otra recuperación de derechos de autor conocida», dijo Justin Nelson, el abogado de los demandantes. «Es el primero de su tipo en el AI era. Proporcionará una compensación significativa para cada trabajo de clase y establece un precedente que requiere que las compañías de IA pague a los propietarios de derechos de autor. Este acuerdo envía un poderoso mensaje a las compañías y creadores de IA que tomar obras con derechos de autor de estos sitios web piratas es incorrecto ”.

Juez William Alsup gobernado En junio, esa capacitación de IA ascendió al «uso justo», pero ese antrópico, sin embargo, no tenía derecho a descargar ilegalmente obras pirateadas.

Más por venir …