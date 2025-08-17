Anthony Richardson ansioso por ganar el trabajo de QB de Indianapolis Colts

Colts de Indianápolis El entrenador en jefe Shane Steichen dijo después del juego de pretemporada del sábado contra el Packers de Green Bay que estaba «muy cerca» de tomar una decisión final de mariscal de campo. Daniel Jones comenzó el juego y jugó bastante bien, mientras Anthony Richardson lo respaldó y estaba bien, completando 6-11 pases para 73 yardas.

Si bien no se ha hecho ningún anuncio final sobre la situación de mariscal de campo titular, Richardson dijo que no puede controlar la decisión del entrenador, pero que solo tiene que seguir mejorando.

«Solo he estado tratando de asegurarme de que estoy en el mejor de mi habilidad, así que cuando aparece la semana 1, aparece y aparece, y si yo soy el tipo, si no soy el tipo, estoy listo para cualquier cosa que me llega». Richardson dijo. «Tomarán una decisión cuando lo hagan. No estoy demasiado preocupado por ello. Honestamente, solo estoy tratando de asegurarme de que estoy lo mejor que pueda para la temporada».

Anthony Richardson continúa creciendo

Todo está bien para Richardson hablar sobre mejorar, pero en algún momento tiene que alcanzar un nivel de juego de mariscal de campo constante y competente. Al entrar en su tercera temporada, todavía no está allí.

«Siento que he estado tratando de dar mi mejor pie hacia adelante, tratando de crecer cada paso del camino». Richardson dijo. “Siento que he estado haciendo un trabajo decente y mejorando, pero al final del día, solo quiero seguir mejorando.

«Si gano el trabajo, gracias a Dios. Si no, necesito seguir trabajando».

Probablemente deberías seguir trabajando incluso si obtienes el trabajo, pero esa es solo mi opinión.

Los fanáticos de los Colts se mueren por escuchar la decisión de Steichen. Justo cuando crees que Jones tiene la ventaja, Richardson regresa y tiene una buena presentación y viceversa. ¿Vas con el veterano Jones de I-Know-What-Yo’m Getting? ¿Te inclinas hacia el tipo que pasaste una cuarta selección en 2023?

«He visto, obviamente, tres semanas, así que me gustaría tener una decisión aquí en breve», Steichen dijo después del juego. «Tienes dos selecciones de draft de primera ronda, y cuando ambos entraron, dejé muy claro que esta será una batalla y competirán por el trabajo. Voy a tomar la decisión que siento que es mejor para el equipo de fútbol.

«Estoy muy cerca [to a decision]Diré eso «.

Jones tiene una excursión bastante sólida contra Green Bay

Jones tenía 7-11 para 101 yardas aéreas el sábado contra los Packers. Tyler Sullivan de CBS Sports rompió la tarde de Jones bastante bien.

«Si bien ese no fue el mejor comienzo para Jones, comenzó a calentarse en su posesión resultante», Sullivan escribe. «Orquestó un viaje de 11 jugadas y 77 yardas que terminó en un gol de campo. Inicialmente golpeó a Anthony Gould con una ganancia de 23 yardas, pero una penalización negó la jugada. Lo siguió con una rápida ganancia de 9 yardas a Michael Pittman Jr., pero luego perdió a Warren nuevamente.

«Fue en este momento, sin embargo, que Jones comenzó a ponerse en marcha. Completó sus próximos cuatro pases, incluida una ganancia de 22 yardas a Michael Pittman Jr. y un yerta de 25 yardas a Warren. Ese lanzamiento al ala reducida fue, con mucho, su mejor bola de la tarde».

Parece que a Steichen le gustaría decidir sobre un inicio de la semana 1 esta semana. En algún momento, solo tiene que arrancar la ayuda de la banda y quedarse con un chico … por ahora.