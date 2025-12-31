Anthony Joshua revela su condición después de sufrir un accidente mortal en Nigeria

VIVA – Bóxer peso pesado británico Antonio JosuéTodavía se encuentra en tratamiento intensivo en un hospital de Nigeria tras sufrir un accidente mortal que se cobró la vida de dos personas cercanas a él.

Lea también: El coche aplastado de Anthony Joshua es avistado en Nigeria



El trágico incidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, área de Makun, el lunes hora local. El auto Lexus negro en el que viajaban Joshua y su séquito chocó contra un camión que estaba estacionado en la carretera. Dos viejos amigos de Joshua, Sina Ghami y Kevin Latif Ayodele, fueron declarados muertos en el lugar.

Imágenes de vídeo que circulan ampliamente en las redes sociales muestran el desgarrador momento en el que Anthony Joshua fue evacuado de los restos del vehículo. Se vio al boxeador siendo ayudado antes de ser finalmente trasladado de urgencia al Hospital Internacional Duchess de Lagos. El hospital dijo que Joshua solo sufrió heridas leves y se encontraba en condición estable.

Lea también: Anthony Joshua involucrado en un accidente mortal en Nigeria, dos personas murieron



Sin embargo, esta tragedia claramente dejó profundas heridas, tanto físicas como mentales. Incluso se escuchó a Joshua quejarse: «Siento dolor en todo el cuerpo», poco después de ser sacado del accidente automovilístico, lo que generó preocupación por la condición del ex dos veces campeón mundial de peso pesado.

La policía nigeriana reveló la causa del accidente. El comandante del Cuerpo de Control y Cumplimiento del Tráfico (TRACE), Babatunde Akinbiyi, afirmó que el vehículo en el que viajaba Joshua tenía una llanta reventada debido al exceso de velocidad, en una de las carreteras más peligrosas de Nigeria.

Lea también: El trágico destino de Jake Paul, le salió sangre de la boca y se le rompió la mandíbula tras ser golpeado por Anthony Joshua



Este accidente ocurrió pocos días después de que Anthony Joshua lograra una sensacional victoria sobre Jake Paul en Miami, Estados Unidos. En esa pelea, Joshua noqueó a Paul con un duro golpe de derecha en el sexto asalto. Desafortunadamente, la euforia de la victoria desapareció inmediatamente después de la tragedia en Nigeria.

El dolor de Joshua también ha atraído la atención del público mundial. El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, confirmó que la madre de Joshua, Yeta Odusanya, voló inmediatamente para ver a su hijo tras recibir la noticia del accidente. Llovieron las condolencias, incluso las del potencial rival de Joshua, Tyson Fury, quien escribió en Instagram: «Esto es muy triste. Que Dios te dé el mejor lugar en el cielo».

La visita de Joshua a Nigeria fue en realidad unas breves vacaciones para conocer a su familia. Anteriormente, incluso se le vio relajado jugando al tenis de mesa con sus amigos. Está previsto que Joshua comience inmediatamente el campo de entrenamiento, que supuestamente se llevará a cabo en Arabia Saudita, antes del duelo planeado contra Rico Verhoeven y una gran pelea contra Tyson Fury.