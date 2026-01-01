Anthony Joshua regresa del hospital después de un accidente mortal en Nigeria

Nigeria, VIVA – Ex campeón mundial boxeo peso pesado británico Antonio Josuéha sido dado de alta del hospital después de experimentar accidente tráfico en el estado de Ogun, Nigeria. El incidente mató a dos personas que eran parientes cercanos y parte del equipo de Joshua.

Los gobiernos de los estados de Lagos y Ogun, en una declaración conjunta publicada a través de la red social X el miércoles, dijeron que Joshua había sido declarado clínicamente recuperado y podía continuar su período de recuperación desde casa.

«Anthony Joshua fue dado de alta del hospital esta tarde. Aunque está de luto por la pérdida de dos amigos cercanos, fue declarado médicamente apto para continuar recuperándose en casa», se lee en el comunicado.

El boxeador de 36 años sólo sufrió heridas leves cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un accidente el lunes (29/12), hora local. En el incidente murieron dos personas que lo acompañaban.

Varios informes afirmaron que el accidente fue supuestamente causado por una llanta reventada antes de que el vehículo de Joshua chocara contra un camión que estaba detenido al costado de la carretera.

Se sabe que Joshua, que tiene sangre británico-nigeriana, estudió en un internado en Ikenne, a unos 85 kilómetros del lugar del incidente, antes de regresar a Inglaterra cuando tenía 12 años.

Este incidente ocurrió poco después de que Joshua lograra una victoria sobre la figura de las redes sociales de Estados Unidos, Jake Paul, por nocaut en el sexto asalto en un duelo en Miami.

Jake Paul también expresó sus condolencias a través de publicaciones en las redes sociales de X. Oró por las víctimas que murieron, así como por Joshua y todas las partes afectadas por el accidente.

El propio Anthony Joshua acaba de regresar al ring tras 15 meses de ausencia. Está previsto que tenga un gran duelo contra su antiguo rival, el también boxeador británico Tyson Fury, en 2026.