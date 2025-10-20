Anthony Ippolito es Sylvester Stallone

Rocky Balboa está (más o menos) regresando a la pantalla grande.

Amazon MGM ha revelado el primer vistazo a Anthony Ippolito como un joven Sylvester Stallone en “yo juego rocky”, una historia real sobre la tumultuosa realización del clásico del boxeo de 1976 “Rocky”.

«La película cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable creencia de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino que debía ser Rocky Balboa», se lee en el pie de foto en Instagram.

Mucho antes de convertirse en un héroe de acción en pantalla, Stallone era un actor en apuros con un rostro parcialmente paralizado y un impedimento del habla. Escribió el guión de “Rocky” pero se negó a vender los derechos a menos que tuviera el papel principal. Después de rechazar acuerdos de seis cifras, consiguió que la película se hiciera por menos de mil millones de dólares, y el resultado fue el mayor éxito de taquilla del año y finalmente ganadora del Oscar a la mejor película. La película original generó varias secuelas, así como la serie derivada «Creed».

El cineasta de “Green Book”, Peter Farrelly, dirige “I Play Rocky”, que actualmente se encuentra en producción. Ippolito protagonizará junto a Stephan James como Carl Weathers, quien interpretó al feroz rival de Rocky, Apollo Creed, así como a Anna Sophia Robb, Matt Dillon, PJ Byrne, Tracy Letts y Jay Duplass.