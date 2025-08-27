Anthony Ginting dijo después de ser eliminado del dramático campeonato BWF 2025

VIVA – Los solteros masculinos indonesios, Anthony Sinisuka, deben tragarse una derrota dramática en la primera ronda Campeonato Mundial BWF 2025. Compite en Adidas Arena, París, martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: El triste anuncio del mundo del bádminton Viktor Axelsen



Anthony perdió ante el jugador anfitrión, Toma Junior Popov, en un partido de tres juegos con un puntaje de 18-21, 21-19, 23-25.

El primer juego fue feroz, con los dos jugadores persiguiendo puntos. Desafortunadamente, Anthony debe reconocer la superioridad de Popov con un puntaje de 18-21.

Leer también: Resultados de la lotería del campeonato mundial: Indonesia está bloqueada por un bádminton gigante



En el segundo juego, Anthony mostró más calma, especialmente en puntos cruciales. Se las arregló para presionar al oponente y cerrar el juego con una victoria estrecha de 21-19, obligando al partido al juego decisivo.

El tercer juego fue tenso desde el principio. Los dos jugadores se persiguieron, siendo dibujados 20-20 antes de que Popov finalmente confirmara la victoria 25-23. Anthony se deslizó durante un punto de partido y sintió un poco de calambres en el pie izquierdo, lo que dificultó maximizar las oportunidades en momentos críticos.

Leer también: Campeonato Junior de Asia Campeón 2025, Moh Zaki Ubaidillah fue arrastrado por una bonificación de millones de millones



Después del partido, Anthony afirmó haber preparado una estrategia para enfrentar a Popov, pero los cambios en el estilo de juego del oponente en el primer juego lo hicieron un poco abrumado. «El primer juego después del intervalo 11, Toma cambió el juego y no estaba listo, así que mucha muerte. Mi segundo juego estaba mejor preparado, a pesar de que el juego permaneció equilibrado», dijo.

Con respecto al tercer juego, Anthony agregó: «Los puntos siempre son apretados desde el principio, pero traté de acelerar el juego y el ataque. Durante el punto de partido, me resbalé y mi pie izquierdo me sentí un poco de calambre. Tuve que encontrar la estrategia correcta para poder ganar».

El fracaso de Anthony lo hizo no seguir los pasos de un colega del país, Jonathan Christie, quien logró avanzar a los últimos 32 después de vencer a Matthias Kicklitz dos juegos directamente 21-15, 21-5.

Anthony enfatizó que su condición física aún era buena. «De los partidos anteriores en Japón, China y este campeonato mundial, no siento dolor u obstáculos en las manos. Solo necesita ser mantenimiento y volver a poner en cuenta los sentimientos de diferentes competencias que el entrenamiento», dijo.

Con este resultado, Anthony tuvo que estar satisfecho de dejar el torneo temprano, mientras que el enfoque se estaba centrando para evaluar la estrategia y la preparación del próximo torneo.