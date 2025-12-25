Anthony Edwards predice la gran noche de Navidad contra los Nuggets

Getty

El día de Navidad siempre se sitúa cerca de la cima de la NBA calendario, y la liga una vez más dejó para el final una de sus etapas más importantes. El lobos de minnesota Dirígete a Denver para enfrentar a los Nuggets en el último partido de la temporada navideña, un enfrentamiento construido en torno al poder de las estrellas y la historia reciente de la postemporada. En el centro de todo se encuentra Antonio Edwardsquien entra al juego jugando el mejor baloncesto de su temporada.

Minnesota llega con un fuerte impulso, ganando 10 de sus últimos 12 juegos y ascendiendo al nivel superior de la Conferencia Oeste. Edwards ha impulsado gran parte de ese aumento, brindando puntajes consistentes y al mismo tiempo asumiendo una mayor responsabilidad en ambos extremos de la cancha.

Esa confianza se mostró claramente cuando Edwards habló con Shams Charania de ESPN antes del enfrentamiento navideño, según Yahoo.

«Va a ser una noche», dijo Edwards. “Voy a tener 30, seguro. Quizás tenga 40. Pero será una noche.«

Edwards marca el tono del escenario navideño

Las palabras en negrita coinciden con la forma que Edwards ha mostrado durante todo diciembre. Durante los últimos 12 partidos de Minnesota, ha promediado casi 30 puntos por partido mientras dispara eficientemente tanto desde el campo como más allá del arco. Incluso después de perder tiempo por lesión al principio de la carrera, Edwards regresó sin dudarlo y continuó siendo el ancla de la ofensiva de los Timberwolves.

Esta marcará la segunda aparición de Edwards el día de Navidad en su carrera. La temporada pasada, tuvo una actuación completa en una victoria navideña, mostrando comodidad bajo los reflectores. Este año, el desafío aumenta contra Denver, liderado por Nikola Jokic, de visita y con implicaciones de postemporada ya a fuego lento.

Edwards no ha rehuido esos momentos. Desde principios de diciembre, ha producido múltiples actuaciones de 40 puntos y viene de una salida de 38 puntos contra el Knicks de Nueva York. Ese ritmo explica por qué Edwards ve la Navidad no como una presión, sino como una oportunidad.

El reciente éxito de Minnesota también ha fortalecido la confianza dentro del vestuario. Los Timberwolves se han apoyado en la creación de tiros de Edwards al final de los juegos, y su capacidad para ascender en momentos de alto apalancamiento continúa definiendo su identidad.

Una noche memorable dentro y fuera de la cancha

La actuación de Edwards contra los Knicks también llamó la atención más allá del marcador. Tras derribar un tercer cuarto tres, dio a conocer una nueva celebración eso rápidamente circuló en línea, según Larry Brown Sports. El momento añadió otra capa a una noche ya memorable, una en la que Edwards terminó con 38 puntos y llevó a Minnesota a otra victoria espectacular.

La celebración generó comparaciones con Ja Morantquien durante mucho tiempo ha sido asociado con gestos similares. Edwards no se detuvo en el momento posterior, sino que dejó que su juego hablara más que cualquier otra cosa.

Ese enfoque ahora se desplaza completamente al día de Navidad. Los Timberwolves entran firmemente en el enfrentamiento en la carrera por la Conferencia Oeste, y Edwards continúa elevando su perfil con cada aparición destacada. Su voluntad de establecer puntos de referencia personales públicamente sólo aumenta la intriga.

Ya sea que Edwards llegue a los 30, se acerque a los 40 o simplemente ofrezca otra actuación imponente, una cosa es segura. El último partido navideño de la liga girará en torno a su presencia, su confianza y su creencia de que la noche le pertenece.