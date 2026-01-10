Anthony Davis de los Mavs obtiene un fuerte contrato en medio de la última lesión

El Mavericks de Dallas canjearon por Anthony Davis, viéndolo como parte de su futuro. Sin embargo, las lesiones lo han perseguido desde que llegó al polarizador intercambio que envió a Luka Dončić a la Lakers de Los Ángeles.

Con Dallas con marca de 14-24, se informa que el equipo está abierto a trasladar al gran veterano. Además, cualquier equipo que explore un intercambio o eventualmente lo contrate a largo plazo tendría que sopesar ese compromiso con los riesgos para la salud.

Ese riesgo creció esta semana. ESPN informó el 9 de enero, citando fuentes, que Davis sufrió daños en los ligamentos de su mano izquierda, lesión que podría requerir cirugía y dejarlo fuera de juego durante varios meses.

A pesar de la última lesión, el ex NBA El jugador DeMarcus Cousins ​​cree que cualquier equipo, ya sean los Mavs u otro equipo, no debería tener miedo de pagarle a Davis.

“En el deporte las lesiones ocurren” dijo Cousins ​​en la edición del 9 de enero de “Run It Back”. «Todos lo sabemos. Si nos sentamos aquí y hacemos esta narrativa sobre su historial de lesiones, hay muchos jugadores a los que les han pagado sus lesiones».

Además, Cousins ​​cita ejemplos pasados ​​de jugadores a los que se les pagó a pesar de tener historiales irregulares de lesiones.

“Vimos a Kevin Durant conseguir un trato máximo inmediatamente después de una lesión en el tendón de Aquiles.“ -añadieron los primos. «Hemos visto a Chris Paul conseguir acuerdos a raíz de su historial de tendones de la corva. Es Joel Embiid. Hay tantos jugadores a lo largo de la historia de este deporte que todavía obtienen lo que merecen y han resultado lesionados. Así que no comencemos a hablar solo de su lesión. Cuando está en la cancha, vale cada centavo, y eso es todo lo que importa».

¿Puede Anthony Davis mantenerse saludable?

Cousins ​​también señaló que no hay garantía de que un jugador se mantenga saludable después de firmar, o que su historial de lesiones lo seguirá. Todos los equipos tienen personal médico y de entrenamiento diferente que creen que su personal podría sacar lo mejor de Davis si lo cambiaran o lo firmaran.

“Por lo que sabemos, nunca más podrá resultar herido.“ -añadieron los primos. «Así es como funciona este juego, cómo funciona este deporte. Así que odio que la narrativa en torno a esto sea: ¿deberíamos pagarle? Absolutamente deberíamos pagarle. No tenemos este tipo de conversaciones cuando los entrenadores entrenan durante un año y aun así reciben todo su dinero».

El mismo informe de ESPN, citando fuentes, reveló que el mercado comercial de Davis está complicado por su historial de problemas de durabilidad y su deseo de firmar una lucrativa extensión de contrato esta temporada baja. A Davis se le deben 58,5 millones de dólares la próxima temporada y tiene una opción de jugador de 62,8 millones de dólares para la campaña 2027-28.

La perspectiva saludable de Anthony Davis desde que se unió a los Mavericks

Las lesiones han mantenido a Davis fuera de la cancha durante gran parte de su tiempo en Dallas. Desde que llegó a principios de febrero de 2025 como pieza central del polarizador intercambio de Dončić, Davis ha aparecido en solo 29 juegos, junto con un puñado de partidos de entrada.

Ya estaba lidiando con una distensión abdominal cuando se completó el intercambio, y los problemas surgieron casi de inmediato. Davis sufrió una distensión en el aductor en su debut con los Mavericks, problema que lo obligó a perderse las siguientes seis semanas.

Los problemas de salud continuaron durante esta temporada. Una distensión en la pantorrilla izquierda le costó a Davis 14 juegos en noviembre. Más tarde, Davis se perdió dos juegos adicionales después de pellizcarse el aductor durante la derrota del día de Navidad de Dallas ante los guerreros del estado dorado. Ahora, puedes agregar su lesión en la mano.