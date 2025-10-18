Anthony Boyle de House of Guinness en una escena desnuda, interpretando a Sam Bankman-Fried

Antonio Boyle no estaba demasiado ansioso por ir de frente a su papel de Arthur Guinness en la nueva serie dramática de época de Netflix “Casa de Guinness.”

La única preocupación real que tenía el actor irlandés era que su abuela estuviera viendo la escena.

Pero luego recordó: «Ella no sabe cómo usar Netflix porque no tiene Internet. Solo mira ‘Coronation Street’ y otras telenovelas británicas.

«Ella sigue diciéndome: ‘Deja de hacer programas que sólo están en Internet. ¿Podrías ver ‘Coronation Street’ o ‘East Enders’?», dice Boyle, cuyos muchos proyectos de streaming incluyen «Masters of the Air», «Manhunt», «Tetris» y «Say Nothing».

“House of Guinness” sigue la dinastía cervecera – Arthur, Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) y Benjamin II (Fionn O’Shea) – tras la muerte de su padre Benjamin Guinness en 1868. “No sabía mucho sobre la familia Guinness”, dice Boyle. «Sabía tanto como probablemente sabe cualquiera en Irlanda: eran una familia muy rica y muy excéntrica. Pero no sabía el alcance de su riqueza ni todo lo que poseían».

Se cree ampliamente que Arthur era gay. La serie retrata a Arthur como alguien que en realidad no oculta su orientación sexual, incluso si acepta un «matrimonio lavanda» para avanzar en su carrera política. «Hay muchísimas pistas que apuntan a que Arthur es gay», dice Boyle. «Si no seguimos estas pistas, borraremos a los homosexuales de la historia. No es que íbamos a decir simplemente que era gay. Hay tantas cosas que aludían a que él era gay, por lo que sentimos que debíamos retratarlo como tal».

Me reuní con Boyle a través de Zoom mientras estaba en Vancouver, Canadá, filmando “The Altruists”, la próxima serie de Netflix sobre Sam Bankman-Frito (Boyle), su novia Caroline Ellison (Julia Garner) y el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

Hablemos del bigote de Arthur. ¿Cómodo o incómodo?

Me encanta. Prefiero tener el bigote. Siento que parezco tener 10 años cuando no los tengo. Me encanta cultivarlo y me encantan los pequeños pedacitos a los lados. Tenía una gran maquilladora llamada Connie Daniels, que venía a verme por la mañana y me daba esta cera para bigote llamada Gentleman Stiffener. Ella llamaba a mi remolque y decía: «¿Listo para tu Gentleman Stiffener?». Ella me daba el cepillo pequeño y yo me peinaba y luego estaba listo para el día con mi Gentleman Stiffener.

¿Cuánto tiempo te llevó crecer?

Aproximadamente dos meses y medio para cultivarlo y luego tuve unos seis meses de rodaje. Se ve bien en el programa cuando llevas un traje de época, pero cuando llevas una chaqueta Adidas y sales a tomar un café, pareces un mago sin trabajo.

Cuando buscas tu nombre en Google, todos los resultados son sobre tu escena frontal completa. ¿Esperabas que llamara tanto la atención?

No, no lo hice, porque fue algo de última hora. Llamé al director la noche anterior y le dije: «Creo que deberíamos hacer la escena en la que salgo del baño». [instead of a dressing scene]. Él dijo: «Sí, a la mierda. Hagámoslo». Pero no esperaba eso. No esperaba que la gente hablara de ello.

Una vez que el director estuvo de acuerdo, ¿lo pensaste mejor?

No precisamente. Pensé que era bueno para el personaje porque quería mostrarle que se sentía dueño del mundo, y que no tenía ninguna vergüenza de sí mismo y de su sexualidad y que ni siquiera veía a los sirvientes como personas, que solo estaban ahí para servirle. Es completamente dominante.

Me emborraché con “House of Guinness” en solo un par de días. ¿Qué te atracas?

«El amor es ciego». Empecé a verlo con mi hermana y no me canso de verlo. Anoche vi el primer episodio de la nueva temporada con un amigo. Es muy divertido. Me encanta. Simplemente amo a los estadounidenses. Me encanta que a los dos minutos de la primera cita, una persona dice: «Amo a mi familia». Y el otro dice: «Yo también amo a mi familia». Y luego ambos dicen: ‘Somos muy parecidos’. Te amo.» Es brillante. Calienta mi corazón y simplemente me hace cosquillas de la manera correcta.

Ahora que estás jugando a Sam Bankman-Fried, ¿entiendes cómo funcionan las criptomonedas? Ciertamente no lo hago.

Puedo actuar como si lo entendiera. Puedo fingir que sé de lo que estoy hablando, pero sabía muy poco. Mi padre me compró «Criptomonedas para tontos» para Navidad y eso fue muy útil. Pero, ¿qué he aprendido sobre las criptomonedas? He estado filmando durante unos cinco meses, así que ahora lo entiendo, pero es muy complejo.

¿Cuánto sabías sobre la historia antes de comenzar?

Tanto como la mayoría de la gente. Leí un par de artículos sobre Sam y estaba muy interesado en su tipo de ascenso meteórico, y estaba interesado en FTX y luego en el escándalo que siguió, pero no había profundizado tanto como lo he hecho ahora.

¿Es más fácil interpretar a alguien como Sam Bankman-Fried cuando hay tanta información sobre él o cuando se trata de alguien como Arthur Guinness, con quien quizás puedas jugar un poco más?

No sé. Creo que hago mi mejor trabajo en una pieza de época. Soy muy bueno con una linterna. Soy muy bueno a caballo. Ahora estoy actuando con una computadora portátil y un iPhone. Estoy perdido. Estoy bromeando porque no importa si estás interpretando un papel en Shakespeare o en una obra griega, y fue hace 2.000 años, o si estás interpretando a alguien ahora. Eres un ser humano y no hemos cambiado. Lees a Shakespeare o una obra antigua de hace cientos de años y todavía sentimos las mismas emociones, todavía pasamos por las mismas cosas.

La temporada 1 de “House of Guinness” está disponible en Netflix.