Antes del tratamiento, asegúrese de que el estado JKN siempre esté activo

VIVA – ¿Alguna vez ha imaginado si alguien está en medio de una situación urgente cuando necesita servicios de salud, pero resulta el estado de la membresía nacional de seguro de salud (Jkn) está inactivo? Por supuesto, esto no es algo alentador. Por lo tanto, garantizar que el estado de membresía de JKN siempre esté activo es un paso crucial. Esto fue transmitido por Novika Rahayu (33) cuando se cumplió.

La ama de casa del distrito de Sumbang, Banyumas Regency, ha participado en el segmento JKN del destinatario de la Asistencia de Contribución (PBI) desde 2019

«Hemos sido tratados varias veces con el financiamiento del programa JKN. En julio, la membresía de mi familia estaba inactiva. Afortunadamente, pronto me atraparon debido a la verificación regular del estado de su actividad en Solicitud Móvil Jkn que he usado desde el año pasado «, dijo.

BPJS Salud Tiene una variedad de innovaciones al presentar una serie de canales de servicio sin cara a cara. El público puede monitorear fácilmente el estado de la actividad en la membresía de JKN a través de WhatsApp Pandawa al 08118165165 o utilizar aplicaciones móviles JKN como Novika. Los participantes de JKN pueden acceder a este canal para disfrutar de una variedad de servicios en una sola mano.

«La aplicación móvil JKN es muy fácil para los participantes de JKN. Si no usa esta aplicación, tal vez todavía estoy relajada porque no sé si el estado de membresía de JKN no es activo», explicó.

La presencia de canales de servicio cara a cara puede aumentar la facilidad de acceso y asequibilidad para que los participantes de JKN obtengan servicios administrativos, información e incluso manejo de quejas. Una serie de características de la aplicación móvil JKN además de verificar la información de los participantes, a saber, los planes de pago graduales (rehabilitación), los cambios en los datos de los participantes, el registro de servicios (cola), la información de contribución y varias otras características.

«La salud es importante, por lo que hay un programa JKN para la anticipación. Quiero estar siempre saludable pero no sé cómo en el futuro. Después de saber que el estado de membresía de JKN está inactivo, mi iniciativa inmediatamente llegó a la sucursal de la Oficina de Salud de BPJS para cambiar a los participantes de JKN Mandiri», dijo firmemente.

El paso de Novika para reactivar inmediatamente la membresía de JKN no es exento de razón. Ha habido muchos beneficios que él y su familia sintieron como participantes de JKN. Novika reunida por el equipo de Jamkesnews compartió su historia utilizando el programa JKN para financiamiento laboral con operaciones César en 2023.

Novika ha examinado rutinariamente en el Sumbang Puskesmas I durante su embarazo temprano. Pero al ingresar a la edad de cuatro meses de embarazo, debe ser remitido al hospital debido a los resultados de los exámenes médicos que muestran el contenido del riesgo.

«Obtuve un servicio ultrasonográfico (ultrasonido) y drogas de forma gratuita. Cuando ingresé al momento de trabajo en abril de 2023, tuve que aprobarlo con una cesárea. Si tengo que llegar a millones de dinero de mis propios bolsillos para cesáreas, por supuesto, no estamos listo. El servicio es bueno, no me siento ostracado y que no me gustan las noticias incorrectas en las redes sociales», dijo.

Novika se sometió a hospitalización por su parto durante tres días y continuó con atención ambulatoria hasta que se recuperó. Todos los servicios que recibió de forma gratuita sin tarifas adicionales y sin discriminación. Novika sintió cada vez más la importancia de ser un participante activo de JKN. En 2024, el programa JKN nuevamente lo ayudó a tener el costo total de las operaciones de cataratas de sus padres en hace 2024.

«Creo que esta es la importancia de nosotros para garantizar que la participación de JKN siempre esté activa al pagar regularmente las contribuciones de JKN a tiempo y monitorear su estado activo a través de la aplicación móvil de WhatsApp Pandawa o JKN. Suficiente con la membresía activa de JKN, podemos obtener servicios de salud de calidad sin ninguna restricción», dijo.