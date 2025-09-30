Antes del equipo nacional de Indonesia Sub-17 que se defiende en la Copa Mundial, Mathew Baker fue contratado por Melbourne City Professional

Melbourne, Viva – antes de actuar juntos Equipo nacional indonesio U-17 de Copa del Mundo U 17, Mathew Baker Trae felices noticias. El joven descenso indonesio firmó oficialmente su primer contrato profesional con el club de la Liga Australiana, Melbourne City.

En su anuncio oficial, Melbourne City une a Mathew Baker hasta 2028 con la opción de extender dos años. Antes de este contrato, Baker había tenido varias veces la oportunidad de defender al equipo senior de Melbourne City en un partido de prueba y entrenamiento.

Este contrato profesional muestra que se considera que Baker tiene una calidad calificada y perspectivas brillantes en el futuro. Al unirse al equipo principal de Melbourne City, la oportunidad de desarrollarse más amplia, especialmente porque el club está en la red de la ciudad de fútbol (CFG) que también supervisa el Manchester City.

Defensor del equipo nacional indonesio U-17, Mathew Baker

Además de ser un hito importante en la carrera de su club, el logro de Baker también abrió una forma más grande a nivel de equipo nacional. El jugador de 17 años está incluido en el radar del equipo nacional de Indonesia y tiene la oportunidad de ascender al equipo de Garuda en el futuro cercano.

Baker mismo se ha convertido previamente en una parte importante Equipo Nacional Indonesio U 17Incluso cuando se prepara para la Copa Mundial Sub-17 2025. Con capacidades técnicas, visión de juego y experiencia internacional a nivel de club, se predice que es el pilar de Indonesia a largo plazo.

«Esta es la orgullosa noticia, Baker no solo tiene un futuro brillante a nivel de club, sino que también tiene un gran potencial para fortalecer el equipo nacional de Indonesia en el futuro», escribió una cuenta de observador de fútbol en las redes sociales.

Ahora, el público indonesio está esperando el siguiente paso de Mathew Baker. ¿Penetó inmediatamente al equipo central de Melbourne City, hasta que finalmente en el uniforme de equipo nacional de Indonesia en el futuro cercano?