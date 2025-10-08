Antes del equipo nacional contra Arabia Saudita, Prabowo videocamen a Patrick Kluivert

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto hizo una videollamada con un entrenador Equipo nacional, Patrick Kluivert antes de fósforo Equipo Nacional Indonesio vs. Arabia SauditaEn el partido inaugural del Cuarto clasificatorios del Grupo B Ronde de la Zona Asiática 2026.

Leer también: Sorprendentemente, Calvin Verdonk fue tachado por Kluivert por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita



El momento de la videollamada se subió a través de la cuenta de Instagram @Secretaria.Kabinet, miércoles 8 de octubre de 2025.

«Hola», dijo Prabowo saludó a Patrick.

Leer también: El árbitro Kuwait lideró al equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita, dijo Patrick Kluivert



PRABOWO luego preguntó sobre la preparación del equipo nacional de Indonesia para luchar contra Arabia Saudita, el jueves 9 de octubre de 2025 de la mañana.



Jugador del equipo nacional indonesio Foto : Instagram @timnasindonesia

Leer también: Iraq Media reveló la clave para la victoria de Indonesia sobre Arabia Saudita: ¡no Ole Romeny, sino esta figura!



«¿Estás listo para un gran partido esta noche?» preguntó Prabowo.

Patrick luego enfatizó que sus hijos adoptivos estaban listos para luchar contra Arabia Saudita. Prabowo luego rezó para que el equipo nacional indonesio ganara.

«Rezo, tendrás éxito. Haz tu mejor esfuerzo y danos buenas noticias esta noche. Feliz lucha «, agregó.

Anteriormente informó, el Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, reveló que el presidente Prabowo Subianto tenía un Nazar especial si el equipo nacional de fútbol indonesio aprobó la calificación de la Copa Mundial 2026.

Prasetyo admitió que el presidente Prabowo le había transmitido el voto. Sin embargo, era reacio a revelarlo.

«Hay, hay una transmisión, pero no necesitamos decir», dijo Praseteto en el Palacio del Estado, el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 8 de octubre de 2025.

Prasetyo espera que el equipo nacional indonesio gane el partido contra Arabia Saudita esta mañana. Si ganas en la calificación de la cuarta ronda, Indonesia seguramente calificará para la Copa del Mundo.

«Debe ganar. Dos partidos que determinarán si esta vez por primera vez en la historia podemos ingresar a la Copa del Mundo», dijo.



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Jordi AMAT

Además, Praseteto también solicitó el apoyo de todas las partes para que los pasos de Indonesia hacia la Copa del Mundo fueran más fáciles.

«Oremos por los jugadores con orgullo, llenos de esperanza, y nuestros sueños por primera vez esperamos que se pueda realizar a partir de esta noche», agregó.