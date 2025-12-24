Antes del candente duelo entre Persib y PSM, los aficionados visitantes definitivamente no podrán ingresar a GBLA

Bandung, VIVA – Partido caliente entre Persib Bandung contra PSM Makassar La continuación de la Superliga 2025/2026 se desarrollará seguramente sin la presencia de los aficionados del equipo visitante. El duelo aplazado de la octava semana se disputará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el sábado 27 de diciembre de 2025, con reglas estrictas en cuanto a la presencia de espectadores.

La dirección de Persib enfatizó que los aficionados del PSM Makassar no pueden venir directamente al estadio. Esta política no es una decisión unilateral, sino más bien una regla oficial que se aplica en las competiciones nacionales y debe ser acatada por todas las partes.

Responsable de Comunicación PT PERSIB Bandung Digno, Adhi Pratama, destacó que esta prohibición se hizo para mantener la seguridad y el buen desarrollo del partido. Pidió a los seguidores del PSM que se contengan y no fuercen su presencia. GBLA.

«Seguimos recordándoles que esta norma se creó para el bien común. Por favor, cooperen para que no asistan al estadio. Hagamos que este importante partido sea un éxito respetando mutuamente las normas aplicables», dijo Adhi, citado por el sitio web oficial de Persib.

La prohibición de la presencia de seguidores del equipo visitante se refiere al Reglamento de la Liga 1 2025 26 Artículo 5 sobre Seguridad y Comodidad Párrafo 7, así como al Artículo 141 del Código Disciplinario PSSI de 2023. Estas reglas también son la base de la decisión de la Comisión Disciplinaria del PSSI que aún está en vigor.

Adhi enfatizó que Persib, como anfitrión, no es responsable de los riesgos que experimenten los seguidores del PSM si están decididos a venir al estadio. Los seguidores del equipo visitante que se detecten presentes serán enviados inmediatamente a casa sin excepción, incluidos aquellos que ya tengan entradas para el partido.

«Existen sanciones potenciales que podrían perjudicar a todas las partes. Por lo tanto, invitamos a todas las partes a trabajar juntas para respetar e implementar las reglas acordadas», concluyó Adhi.

Persib espera que el cumplimiento de estas normas pueda mantener el ambiente del partido propicio, seguro y centrado en la calidad del juego en el campo. Este paso también se considera parte de los esfuerzos por construir una cultura futbolística indonesia más madura y responsable.