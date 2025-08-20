Antes del anuncio de la prueba de ADN de Ridwan Kamil-Lisa Mariana, Atalia Prartya eligió ser autoseleccionada

VIVA – Hoy, miércoles 20 de agosto de 2025 resultados de pruebas genéticas o ADN Ridwan Kamily se anunciará el hijo de Lisa Maeiana. Los resultados de esta prueba de ADN están programados para anunciarse a las 13.00 WIB en la sede de la policía de Yakarta.

Leer también: Ridwan Kamil está ausente, el abogado enfatiza que no hay un mensaje especial por delante de los resultados de la prueba de ADN



Tras el anuncio de los resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil y el niño de Lisa MarianaEste día y día, el público también destacó a Atalia Proatya. En una fuerte espera para el anuncio de los resultados de la prueba de ADN esta tarde, se vio a la esposa de Ridwan Kamil eligiendo mantener sus actividades como miembro del consejo.

En la carga de su cuenta de Instagram, Atalia tuvo la oportunidad de compartir el momento de su Kujungann a SRMP 8 Cimahi City, West Java el 31 de julio. Atalia también fue vista tocando con los niños allí.

Leer también: ¡Gosh! Lisa Mariana ignoró el momento importante de los resultados de la prueba de ADN, en lugar de elegir otro ocupado



La visita de Atalia a SRMP 8 Cimahi City también estaba llena de bromas y risas. Los niños allí también expresaron su afecto a la esposa de Ridwan Kamil.

«El cuestionario con los hijos de SRMP 8 Cimahi City. Ehh se sorprendió al escuchar las respuestas fuera de Nurul», escribió.

Leer también: Ridwan Kamil está listo para aceptar cualquier resultado de la prueba de ADN con Lisa Mariana



Atalia también transmitió oraciones y esperanzas para estos niños para que más tarde pudiera convertirse en una persona exitosa.

«Gracias por los niños … Dios dispuesto a ser un niño exitoso», escribió.

De repente, la carga de la Atalia recibió muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. Teniendo en cuenta que esta tarde está programada para el anuncio de los resultados de las pruebas de ADN de su esposo.

«La Sra. Cinta está emocionada, señora. La más bella @ataliapr», comentó los internautas.

La oración fue respondida de inmediato por Atalia.

«Espíritu», escribió Atalia Praratya.

«La madre Assalamualaikum, por la cual la madre siempre puede proteger, fortalecer, más fácil para toda su alma calmar sus heridas para ser felices con su vida e incluso con la frescura de la madre», rezó los internautas.

«El espíritu de la madre», dijo otro.

«El espíritu de la madre amor», comentó otro.