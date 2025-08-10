Yakarta, Viva – Presidente del Consejo de Expertos de Asprindo, Didin S Damanhuri declaró el sistema democracia político Indonesia, que se dice que es un tercer país democrático. Pero desafortunadamente, este logro democrático no está correlacionado con las condiciones económicas.

Los logros de la democracia política, desde 2004, son las elecciones presidenciales directas, la autonomía regional, las elecciones locales, las elecciones locales simultáneas.

«¿Pero para qué es eso? Debido a la verdadera democracia simplemente no es solo política sino también economía. «Desafortunadamente, no hay correlación entre la democracia política y la economía en este post -reforma», dijo Didin.

Presidente del Consejo de Expertos de Asprindo de DPP, Didin S Damanhuri (Batik)

Destacó las políticas gubernamentales, especialmente la era de Jokowi, que emitió un presupuesto a gran escala para construir infraestructura, pero no tuvo un impacto significativo en el crecimiento económico.

«Nuestro mediocare económico no ha podido lograr como sucedió en la era de Soeharto. Aún peor, un crecimiento económico que una vez tocó un 6 por ciento en la era de SBY y un promedio de 5 por ciento en la era de Jokowi, todos acumulado por sus pequeños grupos, oligarquía comercial», dijo.

Esto es causado por la aplicación de la ley política y la ley electoral, que permite el financiamiento de empresarios tanto centrales como regionales a grupos políticos, condujo a la deuda de los actores políticos con los empresarios, lo que llevó al 60 por ciento de los funcionarios involucrados en la corrupción.

«La ley ahora es una herramienta para golpear a los opositores políticos. La oligarquía empresarial coopera con la oligarquía política. Esa es la razón por la cual, antes de declarar, es posible que nuestro peor índice oligárquico. Entonces, ¿quién es la democracia política?» dijo el profesor Didin en un tono de pregunta.

De hecho, las personas pobres de Indonesia están empeorando, independientemente de los datos presentados por la Agencia Central de Estadísticas (BPS) y el Banco Mundial. De hecho, hay algunas personas ricas indonesias que ahora entran en las filas de los ricos globales. Como Low Tuck Kwong, Prayogo Pangestu, Michael Hartono y Budi Hartono.

«A partir de esto se puede ver que el grupo rico se está enriqueciendo», concluyó.