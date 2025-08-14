Antes del 80 aniversario de la República de Indonesia, la acción de resaltar los 3 problemas principales del declive nacional

Yakarta, Viva – Alianza de apertura Historia Indonesia (AKSI) destacó los signos de deterioro nacional para dar la bienvenida a 80 años de independencia de Indonesia. La acción de evaluar las articulaciones republicanas comenzó a dañarse, vista por el debilitamiento del respeto JAMÓNAplicación de la ley e igualdad de ciudadanos.

Leer también: La controversia de la película roja y blanca para todos, el proyecto es de Rp6.7 mil millones, pero ¿no coincide con las expectativas?



Esto fue transmitido en una conferencia de prensa a la que asistió Marzuki Darusman (Fiscal General 1999-2001; activista de derechos humanos), Asvi Warman Adam (Historiador), Andi Achdian (Historiador), Firda (activista e historiador), ⁠⁠ita Fatia Nadia (Investigador histórico), Jaleswari Pramodhawardan (Director de Lab45), Sulistyowati (Sulistyowawati (Sulistyowawatyowewatyowewatyowewatyowewatyowewatyowewatyowawatyowawatyowewatyowawatyowawatyowawatyowawatyowawatyowawati (Director de Lab45). Ley de Antropología), ⁠⁠usman Hamid (Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia) y Amiruddin Al Rahab (activista de derechos humanos).

«Indonesia fue una vez una inspiración para el mundo contra el colonialismo a través de la proclamación de 1945 y Kaa 1955. Pero este legado se desvaneció debido a la despolitización durante 60 años después de 1965», dijo el comunicado oficial.

Leer también: Los ciudadanos de PLN Wanti-Wanti prestan atención a la distancia segura para instalar los atributos de aniversario indonesio con la red eléctrica



La acción registra tres problemas principales: primero, el dominio de un puñado de las personas más ricas que controlan la riqueza de equivalente a 50 millones de residentes. En segundo lugar, el legado del nuevo autoritarismo de orden que todavía está vivo a través de un estado de seguridad nacional.

Leer también: PRABOWO A TNI SOLDADOS: No olvides la historia, hemos sido colonizados, esclavizados cientos de años



Tercero, manipulación histórica que borra el recuerdo oscuro de la nación.

«La reforma no pudo cambiar el sistema. Precisamente en los últimos 10 meses, el gobierno mostró las características del nuevo orden, militarista, anti-ham y antiintelectual», dijo Action.

Se presentan las tres principales demandas, a saber, la revocación de políticas de reescritura histórica que manipulan la memoria colectiva, la terminación de las prácticas autoritarias a través de instrumentos legales y restricciones a la democracia, y detienen la criminalización de la libertad de expresión y la violencia contra las críticas

La acción enfatizó que Indonesia requiere nacionalismo progresivo, no el nacionalismo de emergencia agresivo.

«Los líderes deben restaurar la dignidad de la nación, no robar la riqueza del país para obtener ganancias personales», dijo.

Esta advertencia fue entregada para coincidir con el impulso de 80 años de la Proclamación de la Independencia, recordar el compromiso inicial de la República, a saber, proteger a todas las naciones, avanzar en el bienestar público y educar la vida de la nación.