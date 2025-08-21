Antes del 270 ° Haul Mbah Priok, la policía prepara un estrecho esquema de seguridad

Yakarta, Viva – Polres El puerto de Tanjung Priok celebró una reunión de coordinación de la agencia cruzada para la preparación seguridad Transportar Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad o Mbah priok El-270.

Este evento religioso y cultural tendrá lugar el domingo 24 de agosto de 2025. La reunión dirigida por el Jefe de Policía del Puerto de Tanjung Priok, Comisionado Adjunto Senior Policía Martuasah H. Tobing, se celebró en el Salón de Precisión de la Policía del Puerto Tanjung Priok. Estuvieron presentes varios elementos, comenzando por la Policía Metropolitana de Yakarta, Policía Metro del Norte de Yakarta, Kodim, gobierno de la ciudad de North Yakarta, MUI, a representantes de organizaciones y partes interesadas privadas.

«Esta actividad de transporte no es solo una agenda religiosa, sino también un símbolo de unidad y cultura noble. La sinergia de todas las partes es muy necesaria, especialmente en los aspectos de la seguridad, el tráfico y la comodidad de los peregrinos», dijo AKBP Martuasah, jueves 21 de agosto de 2025.

El Comité de Haul también explicó el significado de la conmemoración de Mbah Priok como una forma de respeto por Great Ulama y un medio para fortalecer la amistad comunitaria. En la misma ocasión, los líderes de organizaciones de masas y líderes religiosos hicieron una declaración pacífica para apoyar el curso del transporte para que fuera seguro, pacífico y ordenado.

Además, el jefe de OPS, Kasat Lantas y Kasat Intelkam también explicaron el escenario de seguridad a través del juego de piso táctico (TFG). Toda la serie de reuniones se cerró cantando la canción Padamu Negeri como símbolo de unión y espíritu nacional.

«Esperamos que el recorrido de este año funcione solemnemente, sin problemas, y traiga bendiciones a toda la comunidad. Al mismo tiempo se convierte en un impulso para fortalecer la unidad en medio de la diversidad», dijo.