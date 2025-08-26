Antes del 21º Premio Achmad Bakrie, Anindhita Bakrie filtró los criterios del destinatario

Yakarta, Viva – Hacia la noche pico Premio Achmad Bakrie (Pab) 21 años 2025, Aniny Yenicy reveló criterios Evaluación de los destinatarios de esta apreciación. El PAB de este año es bastante diferente porque se lleva a cabo en un nuevo lugar, a saber, Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (Tim).

El prestigioso evento que se ha llevado a cabo desde 2003 es un premio otorgado a los mejores hijos e hijas de la nación que se consideran consistentes en sus campos, tienen una alta integridad y hacen una contribución real que tiene un gran impacto para las personas y las personas indonesias.

Dhita Bakrie Fugas de que el comité ha implementado cinco ganadores de premios de varios campos, como los campos del pensamiento social, la salud, las artes y la cultura, los campos de la ciencia y la tecnología, así como los premios especiales. Los nombres se eligen mediante una selección estricta basada en varios criterios.

«El criterio para el destinatario del premio Achmad Bakrie (para ganador) Debe ser consistente en sus campos, los triunfadores, tener alta integridad, contribuir real, tener un gran impacto en el pueblo indonesio «, explicó Dhita Bakrie durante una oración conjunta en Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (Tim) el martes 26 de agosto, 2025.

Dhita agregó, los destinatarios de los premios podrían ser más entusiastas y continuar desarrollando sus respectivos campos. También espera continuar naciendo como un sucesor que puede tener un impacto positivo en el pueblo indonesio.

Antes de la noche pico de los malos el miércoles 27 de agosto de 2025, la familia Bakrie extendió junto con el comité organizador realizó una oración conjunta. Este evento se llevó a cabo como una forma de esfuerzo para que toda la serie de premios pudiera funcionar sin problemas y con éxito.

En la ocasión de la oración conjunta, Dhita Bakrie expresó su gratitud y se dio cuenta de que había varios desafíos teniendo en cuenta que el primer PAB se celebró en el equipo. Sin embargo, es optimista de que todo el comité puede lidiar con él con cooperación y apoyo mutuo.

«Alhamdulillah, podemos reunirnos en un evento de oración conjunta para el funcionamiento suave del 21º Premio Achmad Bakrie en 2025. Este lugar es un lugar nuevo, pero estoy seguro de que con la cooperación y la cabeza genial, por supuesto, podemos buscar soluciones. Dios desee, el evento Achmad Bakrie puede ser suave y exitoso», dijo Anindhita.

También expresó su agradecimiento a todas las partes que se habían cometido y trabajado duro para prepararse para el evento. Según él, sin cohesión del equipo, este premio no pudo llevarse a cabo bien.

Eventos de oración conjunta por delante del 21 pab

«Gracias profusamente a sus amigos por el apoyo, el compromiso y la cohesión hasta ahora. Esperemos que mañana sea más fácil y lanzado», agregó.

El BAB no es solo un lugar de respeto, sino también un símbolo del compromiso de la familia Bakrie para alentar el nacimiento de una generación e integridad sobresalientes. Con una consistencia que se ha mantenido más de dos décadas, se espera que este premio continúe siendo una inspiración para que la comunidad en general trabaje y tenga un impacto positivo.

La noche pico del premio 21 de Achmad Bakrie se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto de 2025. Se espera que este evento no solo sea un momento de apreciación, sino también la motivación para que la generación más joven continúe trabajando para el progreso de Indonesia.